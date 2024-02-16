https://ria.ru/20240216/buterbrodeks-1927713312.html

"Бутербродекс" во второй половине января не изменился

"Бутербродекс" во второй половине января не изменился - РИА Новости, 16.02.2024

"Бутербродекс" во второй половине января не изменился

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января остался на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:12

2024-02-16T08:12

2024-02-16T08:12

экономика

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января остался на прежнем уровне, составив 132,9 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 16 по 31 января по сравнению с первой половиной января средний чек вырос по кофе (на 1,6%, до 192 рублей), ветчине (на 1%, до 201 рубля), огурцам (на 0,9%, до 213 рублей), сливочному маслу (на 0,6%, до 162 рублей). Снизился он по батону (на 2,5%, до 39 рублей) и сахару (на 1,6%, до 61 рубля). По сыру средний чек остался на прежнем уровне (201 рубль). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом остался на том же уровне, составив 132,9 пункта. Как отмечают аналитики "Чек Индекса", после новогодних праздников произошла стабилизация трат, поэтому не изменилось и значение индекса.

https://ria.ru/20240212/putin-1926842272.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия