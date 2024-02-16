https://ria.ru/20240216/buryatiya-1927787214.html

В Бурятии школьник принес в школу оружие

В Бурятии школьник принес в школу оружие - РИА Новости, 16.02.2024

В Бурятии школьник принес в школу оружие

Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:05

2024-02-16T14:05

2024-02-16T14:05

происшествия

россия

закаменский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

УЛАН-УДЭ, 16 фев – РИА Новости. Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. По данным пресс-службы, инцидент произошел в Закаменском районе Бурятии. "По данным следствия, у подозреваемого в школе по месту обучения сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса, и 15 февраля днем после очередной с ним ссоры подросток пришел к школе с предметом, который планировал использовать в качестве оружия, и попытался зайти внутрь. Однако его заметил охранник, который разоружил подростка и известил руководство", - говорится в сообщении. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству). Прокуратура организовала проверку по данному происшествию, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

закаменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, закаменский район