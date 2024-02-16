https://ria.ru/20240216/buryatiya-1927787214.html
В Бурятии школьник принес в школу оружие
В Бурятии школьник принес в школу оружие - РИА Новости, 16.02.2024
В Бурятии школьник принес в школу оружие
Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:05
2024-02-16T14:05
2024-02-16T14:05
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 16 фев – РИА Новости. Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. По данным пресс-службы, инцидент произошел в Закаменском районе Бурятии. "По данным следствия, у подозреваемого в школе по месту обучения сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса, и 15 февраля днем после очередной с ним ссоры подросток пришел к школе с предметом, который планировал использовать в качестве оружия, и попытался зайти внутрь. Однако его заметил охранник, который разоружил подростка и известил руководство", - говорится в сообщении. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству). Прокуратура организовала проверку по данному происшествию, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, россия, закаменский район
Происшествия, Россия, Закаменский район
В Бурятии школьник принес в школу оружие
В Бурятии охранник обезоружил обозлившегося на старшеклассника школьника