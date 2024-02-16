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В Бурятии школьник принес в школу оружие - РИА Новости, 16.02.2024
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14:05 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/buryatiya-1927787214.html
В Бурятии школьник принес в школу оружие
В Бурятии школьник принес в школу оружие - РИА Новости, 16.02.2024
В Бурятии школьник принес в школу оружие
Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:05
2024-02-16T14:05
происшествия
россия
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УЛАН-УДЭ, 16 фев – РИА Новости. Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. По данным пресс-службы, инцидент произошел в Закаменском районе Бурятии. "По данным следствия, у подозреваемого в школе по месту обучения сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса, и 15 февраля днем после очередной с ним ссоры подросток пришел к школе с предметом, который планировал использовать в качестве оружия, и попытался зайти внутрь. Однако его заметил охранник, который разоружил подростка и известил руководство", - говорится в сообщении. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству). Прокуратура организовала проверку по данному происшествию, отметили в надзорном ведомстве.
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происшествия, россия, закаменский район
Происшествия, Россия, Закаменский район
В Бурятии школьник принес в школу оружие

В Бурятии охранник обезоружил обозлившегося на старшеклассника школьника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УЛАН-УДЭ, 16 фев – РИА Новости. Охранник в Бурятии обезоружил 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришел в школу с оружием, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в Закаменском районе Бурятии.
«
"По данным следствия, у подозреваемого в школе по месту обучения сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса, и 15 февраля днем после очередной с ним ссоры подросток пришел к школе с предметом, который планировал использовать в качестве оружия, и попытался зайти внутрь. Однако его заметил охранник, который разоружил подростка и известил руководство", - говорится в сообщении.
В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).
Прокуратура организовала проверку по данному происшествию, отметили в надзорном ведомстве.
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