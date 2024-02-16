https://ria.ru/20240216/bolsonaru-1927703905.html

СМИ: в Бразилии обвинили сына Болсонару в отмывании денег

СМИ: в Бразилии обвинили сына Болсонару в отмывании денег - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: в Бразилии обвинили сына Болсонару в отмывании денег

Гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына бывшего президента Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T04:47

2024-02-16T04:47

2024-02-16T04:47

в мире

бразилия

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МЕХИКО, 16 фев - РИА Новости. Гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына бывшего президента Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов, сообщил портал G1. "Гражданская полиция Федерального округа завершила расследование и предъявила Жаиру Ренану Болсонару и Масиелю Алвешу де Карвальу обвинения в преступлениях, связанных с ... использованием фальшивых документов и отмыванием денег", - говорится в сообщении на сайте G1. Второй фигурант обвинения - бывший инструктор Болсонару-младшего по стрельбе и партнер в принадлежащей ему компании RB Eventos e Mídia. По данным полиции, на которые ссылается G1, Болсонару и его партнер фальсифицировали платежные данные своей компании, чтобы запросить банковские кредиты. Отмыванием средств сочли использование кредитов, полученных через подставное лицо. Ренану Болсонару - 25 лет, он младший сын экс-президента и единственный из четырех братьев, который на данный момент не занимается политикой.

https://ria.ru/20231017/bolsonaru-1903475938.html

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в мире, бразилия