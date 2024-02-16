Рейтинг@Mail.ru
Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:26 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/blagoustroystvo-1927734504.html
Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории - РИА Новости, 16.02.2024
Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:26
2024-02-16T10:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
петр бирюков
московские центральные диаметры (мцд)
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927734640_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b4e9fcc95c2814103919759ffebb240.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утёсова и Исаака Дунаевского", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 4,2 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети. "В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, заменили свыше 7,6 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все нерегулируемые переходы оснастили 19 опорами контрастного освещения. Организовали парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта установили два остановочных павильона", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В рамках проекта привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" составила почти 11,2 тысячи квадратных метров. На территориях дополнительно высадили деревья и кустарники.
https://ria.ru/20240215/bkl-1927607559.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927734640_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_ce4c5783380c6976f55427d0dfcd4177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Петр Бирюков, Московские центральные диаметры (МЦД), Комплекс городского хозяйства Москвы

Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВозле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
Возле станции МЦД-4 Внуково в Москве завершили благоустройство территории - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утёсова и Исаака Дунаевского", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 4,2 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети.
«
"В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, заменили свыше 7,6 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все нерегулируемые переходы оснастили 19 опорами контрастного освещения. Организовали парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта установили два остановочных павильона", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В рамках проекта привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" составила почти 11,2 тысячи квадратных метров. На территориях дополнительно высадили деревья и кустарники.
Каширская-восточный вестибюль - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
На БКЛ "Каширская" завершают отделку пассажирской зоны восточного вестибюля
15 февраля, 16:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоПетр БирюковМосковские центральные диаметры (МЦД)Комплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала