Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВозле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утёсова и Исаака Дунаевского", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 4,2 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети.
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"В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, заменили свыше 7,6 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все нерегулируемые переходы оснастили 19 опорами контрастного освещения. Организовали парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта установили два остановочных павильона", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В рамках проекта привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" составила почти 11,2 тысячи квадратных метров. На территориях дополнительно высадили деревья и кустарники.