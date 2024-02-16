https://ria.ru/20240216/blagoustroystvo-1927734504.html

Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории

Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории - РИА Новости, 16.02.2024

Возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве завершили благоустройство территории

Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:26

2024-02-16T10:26

2024-02-16T10:26

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства полностью завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утёсова и Исаака Дунаевского", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 4,2 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети. "В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, заменили свыше 7,6 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все нерегулируемые переходы оснастили 19 опорами контрастного освещения. Организовали парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта установили два остановочных павильона", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В рамках проекта привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" составила почти 11,2 тысячи квадратных метров. На территориях дополнительно высадили деревья и кустарники.

https://ria.ru/20240215/bkl-1927607559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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