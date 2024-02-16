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МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию - РИА Новости, 16.02.2024
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:58
2024-02-16T21:58
2024-02-16T23:59
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны". Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания". "Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.
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россия, абхазия
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
МИД предупредил россиян о рисках при посещении Абхазии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Министерство иностранных дел России предупредило
россиян о рисках безопасности в Абхазии.
По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны".
Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания".
«
"Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.
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