Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 16.02.2024 (обновлено: 23:59 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/bezopasnost-1927887266.html
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию - РИА Новости, 16.02.2024
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:58
2024-02-16T23:59
россия
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны". Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания". &quot;Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников&quot;, - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240208/ucheniya-1926193412.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия
Россия, Абхазия
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию

МИД предупредил россиян о рисках при посещении Абхазии

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии.
По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны".
Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания".
«

"Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

Озеро Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения
8 февраля, 15:33
 
РоссияАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала