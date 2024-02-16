https://ria.ru/20240216/bezopasnost-1927887266.html

МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию

МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию - РИА Новости, 16.02.2024

МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:58

2024-02-16T21:58

2024-02-16T23:59

россия

абхазия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны". Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания". "Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240208/ucheniya-1926193412.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия