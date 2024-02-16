https://ria.ru/20240216/bespilotnik-1927872712.html

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 16.02.2024

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Беспилотник-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:45

2024-02-16T19:45

2024-02-16T19:48

брянская область

специальная военная операция на украине

безопасность

унечский район

александр богомаз

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотник-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20240214/bespilotnik-1927355131.html

брянская область

унечский район

россия

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Кирилл Волков

брянская область, безопасность, унечский район, александр богомаз, россия, ситуация в днр и лнр