https://ria.ru/20240216/bespilotnik-1927872712.html
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 16.02.2024
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Беспилотник-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:45
2024-02-16T19:45
2024-02-16T19:48
брянская область
специальная военная операция на украине
безопасность
унечский район
александр богомаз
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотник-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20240214/bespilotnik-1927355131.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Богомаз: над Брянской областью уничтожили БПЛА-разведчик самолетного типа