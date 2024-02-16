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После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2024
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06:54 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/belgorod-1927709297.html
После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей
После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2024
После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей повреждены после украинского удара по Белгороду. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:54
2024-02-16T06:54
происшествия
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей повреждены после украинского удара по Белгороду. Минобороны России сообщило 15 февраля, что около 12.30 ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. По последним данным, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. "Пятьдесят семь автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что проведены замеры поврежденных окон в жилых домах, сейчас идет изготовление. "Понятно, что нужно какое-то количество времени, семь-восемь дней, на замеры, изготовление и установку. Все квартиры находятся под контролем", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html
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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей

Гладков: после удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей повреждены после украинского удара по Белгороду.
Минобороны России сообщило 15 февраля, что около 12.30 ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. По последним данным, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения.
«
"Пятьдесят семь автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что проведены замеры поврежденных окон в жилых домах, сейчас идет изготовление. "Понятно, что нужно какое-то количество времени, семь-восемь дней, на замеры, изготовление и установку. Все квартиры находятся под контролем", - добавил Гладков.
Цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта ВСУ в Белгороде. Кадр видео
Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру
15 февраля, 23:50
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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