https://ria.ru/20240216/belgorod-1927709297.html

После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей

После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2024

После удара ВСУ по Белгороду повреждены 57 автомобилей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей повреждены после украинского удара по Белгороду. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:54

2024-02-16T06:54

2024-02-16T06:54

происшествия

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567587_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d3a18a9b4e9b8ce05e43e2bee0468b9.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 57 автомобилей повреждены после украинского удара по Белгороду. Минобороны России сообщило 15 февраля, что около 12.30 ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. По последним данным, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. "Пятьдесят семь автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что проведены замеры поврежденных окон в жилых домах, сейчас идет изготовление. "Понятно, что нужно какое-то количество времени, семь-восемь дней, на замеры, изготовление и установку. Все квартиры находятся под контролем", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html

белгородская область

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде