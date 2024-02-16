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"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву - РИА Новости, 16.02.2024
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Туризм
 
13:06 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/belavia-1927773101.html
"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву
"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву - РИА Новости, 16.02.2024
"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву
Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 3 апреля будет летать из Бреста в Москву, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:06
2024-02-16T13:06
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 3 апреля будет летать из Бреста в Москву, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "Мы знаем, вы ждали: "Белавиа" открывает прямые рейсы из Бреста в Москву! На нашей карте полетов появился еще один регион Беларуси. Старт полетов – 3 апреля", - сообщает в пятницу компания. В сообщении уточняется, что рейсы по маршруту Брест - Москва (Шереметьево) - Брест будут выполняться два раза в неделю, перелет в одну сторону займет 1 час 45 минут. Билеты будут стоить от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно, сообщает "Белавиа".
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новости - туризм, брест, москва, белоруссия, белавиа
Туризм, Новости - Туризм, Брест, Москва, Белоруссия, Белавиа
"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву

Белорусская "Белавиа" с 3 апреля запустит рейсы из Бреста в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 3 апреля будет летать из Бреста в Москву, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
"Мы знаем, вы ждали: "Белавиа" открывает прямые рейсы из Бреста в Москву! На нашей карте полетов появился еще один регион Беларуси. Старт полетов – 3 апреля", - сообщает в пятницу компания.
В сообщении уточняется, что рейсы по маршруту Брест - Москва (Шереметьево) - Брест будут выполняться два раза в неделю, перелет в одну сторону займет 1 час 45 минут.
Билеты будут стоить от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно, сообщает "Белавиа".
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