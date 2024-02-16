https://ria.ru/20240216/belavia-1927773101.html

"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву

"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву - РИА Новости, 16.02.2024

"Белавиа" начнет летать из Бреста в Москву

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 3 апреля будет летать из Бреста в Москву, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:06

2024-02-16T13:06

2024-02-16T13:06

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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 3 апреля будет летать из Бреста в Москву, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "Мы знаем, вы ждали: "Белавиа" открывает прямые рейсы из Бреста в Москву! На нашей карте полетов появился еще один регион Беларуси. Старт полетов – 3 апреля", - сообщает в пятницу компания. В сообщении уточняется, что рейсы по маршруту Брест - Москва (Шереметьево) - Брест будут выполняться два раза в неделю, перелет в одну сторону займет 1 час 45 минут. Билеты будут стоить от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно, сообщает "Белавиа".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, брест, москва, белоруссия, белавиа