https://ria.ru/20240216/baza-1927880136.html
Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации
Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации - РИА Новости, 16.02.2024
Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации
Правительство России поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:41
2024-02-16T20:41
2024-02-16T20:49
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
правительство рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство России поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. "Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области генетической информации "Национальная база генетической информации". Министерству науки и высшего образования РФ до 1 сентября 2025 года обеспечить создания и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации", - говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2025 года. Отмечается, что система создается для обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмена информацией между федеральными органами власти, а также обладателями генетических данных в рамках генно-инженерной деятельности. Подчеркивается, что основные задачи и функции - хранение такой информации "по всему ее многообразию биообразцов", их паспортизация, классификация, а также обеспечение общения для профессиональных сообществ. "Министерство науки и высшего образования РФ является ответственным за создание, развитие, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатационной системы, а также за координацию деятельности эксплуатационной системы... "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" является ответственным за обеспечение эксплуатационной системы", - добавляется в постановлении.
https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), правительство рф
Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Правительство РФ
Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации
Кабмин поручил Минобрнауки создать базу генетических данных к сентябрю 2025 года
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство России поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации.
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"Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области генетической информации "Национальная база генетической информации". Министерству науки и высшего образования РФ до 1 сентября 2025 года обеспечить создания и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2025 года. Отмечается, что система создается для обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмена информацией между федеральными органами власти, а также обладателями генетических данных в рамках генно-инженерной деятельности. Подчеркивается, что основные задачи и функции - хранение такой информации "по всему ее многообразию биообразцов", их паспортизация, классификация, а также обеспечение общения для профессиональных сообществ.
"Министерство науки и высшего образования РФ является ответственным за создание, развитие, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатационной системы, а также за координацию деятельности эксплуатационной системы... "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" является ответственным за обеспечение эксплуатационной системы", - добавляется в постановлении.
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