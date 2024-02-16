https://ria.ru/20240216/baza-1927880136.html

Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации

Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации - РИА Новости, 16.02.2024

Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации

Правительство России поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:41

2024-02-16T20:41

2024-02-16T20:49

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

правительство рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство России поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. "Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области генетической информации "Национальная база генетической информации". Министерству науки и высшего образования РФ до 1 сентября 2025 года обеспечить создания и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации", - говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2025 года. Отмечается, что система создается для обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмена информацией между федеральными органами власти, а также обладателями генетических данных в рамках генно-инженерной деятельности. Подчеркивается, что основные задачи и функции - хранение такой информации "по всему ее многообразию биообразцов", их паспортизация, классификация, а также обеспечение общения для профессиональных сообществ. "Министерство науки и высшего образования РФ является ответственным за создание, развитие, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатационной системы, а также за координацию деятельности эксплуатационной системы... "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" является ответственным за обеспечение эксплуатационной системы", - добавляется в постановлении.

https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), правительство рф