https://ria.ru/20240216/bayden-1927746226.html

"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест

"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест - РИА Новости, 16.02.2024

"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест

Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:33

2024-02-16T11:33

2024-02-16T11:39

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

ронни джексон

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон, его слова передает Forbes."Я бы хотел видеть тот же энтузиазм и настойчивость со стороны прессы прямо сейчас, чтобы президент Байден прошел когнитивный тест в рамках своего медицинского осмотра. Если он думает, что он в состоянии управлять этой страной, пускай он это нам докажет с помощью объективных данных, которые это подтвердят", — заявил конгрессмен.Он напомнил, что предшественник Байдена Дональд Трамп сам инициировал прохождение теста на когнитивные способности и успешно его сдал.Республиканец отметил, что решение всех проблем, с которыми столкнулась нынешняя администрация Белого дома, обернулось полным провалом. В качестве примера он привел вывод войск из Афганистана, ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой, а также уровень преступности в городах. Политик предположил, что меры, приведшие к такой ситуации, исходили не от самого президента, а от его команды.Байден является старейшим в истории президентом США. Он часто допускает оговорки на публике, путая своих министров и лидеров иностранных государств. Это стало объектом едкой критики со стороны Трампа, ставшего его главным политическим оппонентом. Однако даже в стане демократов многие видные политики неоднократно призывали действующего главу Белого дома отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.

https://ria.ru/20240210/biden-1926610294.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, ронни джексон