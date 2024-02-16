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"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест - РИА Новости, 16.02.2024
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11:33 16.02.2024 (обновлено: 11:39 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/bayden-1927746226.html
"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест
"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест - РИА Новости, 16.02.2024
"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест
Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:33
2024-02-16T11:39
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон, его слова передает Forbes.&quot;Я бы хотел видеть тот же энтузиазм и настойчивость со стороны прессы прямо сейчас, чтобы президент Байден прошел когнитивный тест в рамках своего медицинского осмотра. Если он думает, что он в состоянии управлять этой страной, пускай он это нам докажет с помощью объективных данных, которые это подтвердят&quot;, — заявил конгрессмен.Он напомнил, что предшественник Байдена Дональд Трамп сам инициировал прохождение теста на когнитивные способности и успешно его сдал.Республиканец отметил, что решение всех проблем, с которыми столкнулась нынешняя администрация Белого дома, обернулось полным провалом. В качестве примера он привел вывод войск из Афганистана, ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой, а также уровень преступности в городах. Политик предположил, что меры, приведшие к такой ситуации, исходили не от самого президента, а от его команды.Байден является старейшим в истории президентом США. Он часто допускает оговорки на публике, путая своих министров и лидеров иностранных государств. Это стало объектом едкой критики со стороны Трампа, ставшего его главным политическим оппонентом. Однако даже в стане демократов многие видные политики неоднократно призывали действующего главу Белого дома отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
https://ria.ru/20240210/biden-1926610294.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, ронни джексон
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Ронни Джексон
"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест

Конгрессмен Джексон потребовал от Байдена сдать тест на когнитивные способности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон, его слова передает Forbes.
«

"Я бы хотел видеть тот же энтузиазм и настойчивость со стороны прессы прямо сейчас, чтобы президент Байден прошел когнитивный тест в рамках своего медицинского осмотра. Если он думает, что он в состоянии управлять этой страной, пускай он это нам докажет с помощью объективных данных, которые это подтвердят", — заявил конгрессмен.

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Он напомнил, что предшественник Байдена Дональд Трамп сам инициировал прохождение теста на когнитивные способности и успешно его сдал.
Республиканец отметил, что решение всех проблем, с которыми столкнулась нынешняя администрация Белого дома, обернулось полным провалом. В качестве примера он привел вывод войск из Афганистана, ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой, а также уровень преступности в городах. Политик предположил, что меры, приведшие к такой ситуации, исходили не от самого президента, а от его команды.
Байден является старейшим в истории президентом США. Он часто допускает оговорки на публике, путая своих министров и лидеров иностранных государств. Это стало объектом едкой критики со стороны Трампа, ставшего его главным политическим оппонентом. Однако даже в стане демократов многие видные политики неоднократно призывали действующего главу Белого дома отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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