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"США рушатся": короткое заявление Байдена взбесило американцев - РИА Новости, 16.02.2024
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03:24 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/bayden-1927701771.html
"США рушатся": короткое заявление Байдена взбесило американцев
"США рушатся": короткое заявление Байдена взбесило американцев - РИА Новости, 16.02.2024
"США рушатся": короткое заявление Байдена взбесило американцев
Президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети X сделал короткое заявление, в котором высказал сожаление из-за неспособности США помочь Украине,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:24
2024-02-16T03:24
в мире
сша
украина
джо байден
майк джонсон
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети X сделал короткое заявление, в котором высказал сожаление из-за неспособности США помочь Украине, чем вызвал негативную реакцию у своих соотечественников."Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", — написал он.Заявление Байден сделал на фоне того, что палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю."Мы никогда не забудем, как Вы подставили американский народ ради их интересов", — разозлился Paul A. Szypula."Америка разделена и рушится, а Джо беспокоится о своей афере с отмыванием денег на Украине", — возмутился Timtravels007II."А кто поддержит нас? Никто", — посетовал The Political Pom."Неспособность обеспечить безопасность границы США в этот критический момент никто никогда не забудет. За исключением Джо Байдена, по очевидным причинам", — сыронизировал Sassafrass 84."Забавно слышать, как это человек говорит о забытых вещах", — написал News That Matters."Мы не забудем, что сделали Вы: оставили границы широко открытыми и впустили преступников", — отметил Frankie.Ранее сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Украине.
https://ria.ru/20240215/london-1927671422.html
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в мире, сша, украина, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Украина, Джо Байден, Майк Джонсон

"США рушатся": короткое заявление Байдена взбесило американцев

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети X сделал короткое заявление, в котором высказал сожаление из-за неспособности США помочь Украине, чем вызвал негативную реакцию у своих соотечественников.
"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", — написал он.
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Заявление Байден сделал на фоне того, что палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю.
"Мы никогда не забудем, как Вы подставили американский народ ради их интересов", — разозлился Paul A. Szypula.
«
"Америка разделена и рушится, а Джо беспокоится о своей афере с отмыванием денег на Украине", — возмутился Timtravels007II.
"А кто поддержит нас? Никто", — посетовал The Political Pom.
"Неспособность обеспечить безопасность границы США в этот критический момент никто никогда не забудет. За исключением Джо Байдена, по очевидным причинам", — сыронизировал Sassafrass 84.
«
"Забавно слышать, как это человек говорит о забытых вещах", — написал News That Matters.
"Мы не забудем, что сделали Вы: оставили границы широко открытыми и впустили преступников", — отметил Frankie.
Ранее сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Украине.
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