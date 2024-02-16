https://ria.ru/20240216/bayden-1927697838.html

Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена - РИА Новости, 16.02.2024

Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:16

2024-02-16T01:16

2024-02-16T10:11

в мире

сша

лас-вегас

джо байден

александр смирнов

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925559770_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d348bf03caadcc7563d16ec70978ff3b.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, говорится в обнародованном заявлении минюста. Смирнову предъявлены обвинения по двум пунктам, в том числе за передачу порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В частности, в июне 2020 года мужчина заявил правоохранителям, что за несколько лет до этого получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем". Со слов обвиняемого, предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины". Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Ожидается, что в четверг он впервые предстанет перед судом. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу – 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240201/rechi_baydena-1924709255.html

сша

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лас-вегас, джо байден, александр смирнов, фбр