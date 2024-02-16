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Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена - РИА Новости, 16.02.2024
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:16
2024-02-16T01:16
2024-02-16T10:11
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, говорится в обнародованном заявлении минюста. Смирнову предъявлены обвинения по двум пунктам, в том числе за передачу порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В частности, в июне 2020 года мужчина заявил правоохранителям, что за несколько лет до этого получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем". Со слов обвиняемого, предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины". Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Ожидается, что в четверг он впервые предстанет перед судом. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу – 25 лет тюрьмы.
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в мире, сша, лас-вегас, джо байден, александр смирнов, фбр
В мире, США, Лас-Вегас, Джо Байден, Александр Смирнов, ФБР
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Информатора ФБР Александра Смирнова обвинили во лжи по делу Хантера Байдена
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, говорится в обнародованном заявлении минюста.
Смирнову предъявлены обвинения по двум пунктам, в том числе за передачу порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В частности, в июне 2020 года мужчина заявил правоохранителям, что за несколько лет до этого получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".
Со слов обвиняемого, предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины".
Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса
, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Ожидается, что в четверг он впервые предстанет перед судом.
Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу – 25 лет тюрьмы.
Конгрессмены жалуются на вмешательство в передачу украинских речей Байдена