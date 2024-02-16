Рейтинг@Mail.ru
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 16.02.2024 (обновлено: 10:11 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/bayden-1927697838.html
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена - РИА Новости, 16.02.2024
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:16
2024-02-16T10:11
в мире
сша
лас-вегас
джо байден
александр смирнов
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925559770_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d348bf03caadcc7563d16ec70978ff3b.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, говорится в обнародованном заявлении минюста. Смирнову предъявлены обвинения по двум пунктам, в том числе за передачу порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В частности, в июне 2020 года мужчина заявил правоохранителям, что за несколько лет до этого получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем". Со слов обвиняемого, предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины". Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Ожидается, что в четверг он впервые предстанет перед судом. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу – 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240201/rechi_baydena-1924709255.html
сша
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925559770_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_16dddfb9298edf50c827ba819fea5ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лас-вегас, джо байден, александр смирнов, фбр
В мире, США, Лас-Вегас, Джо Байден, Александр Смирнов, ФБР
Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

Информатора ФБР Александра Смирнова обвинили во лжи по делу Хантера Байдена

© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, говорится в обнародованном заявлении минюста.
Смирнову предъявлены обвинения по двум пунктам, в том числе за передачу порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В частности, в июне 2020 года мужчина заявил правоохранителям, что за несколько лет до этого получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".
Со слов обвиняемого, предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины".
Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Ожидается, что в четверг он впервые предстанет перед судом.
Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу – 25 лет тюрьмы.
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Конгрессмены жалуются на вмешательство в передачу украинских речей Байдена
1 февраля, 05:17
 
В миреСШАЛас-ВегасДжо БайденАлександр СмирновФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала