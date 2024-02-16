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Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора - РИА Новости, 16.02.2024
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15:04 16.02.2024 (обновлено: 16:54 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/banany-1927800895.html
Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора
Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора - РИА Новости, 16.02.2024
Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора
Бананы от пяти экспортеров Эквадора будут снова допущены к ввозу в РФ только по результатам экспертизы, технические консультации по фитосанитарной безопасности... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:04
2024-02-16T16:54
россия
эквадор
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бананы от пяти экспортеров Эквадора будут снова допущены к ввозу в РФ только по результатам экспертизы, технические консультации по фитосанитарной безопасности пройдут 19 февраля, товарооборот двух стран находится на стабильном уровне и объем поставок в РФ бананов из Эквадора не изменился, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться, заявил ранее в пятницу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт."Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции. Технические консультации по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Данкверт в ходе встречи с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом подчеркнул, что "товарооборот между Россией и Эквадором находится на стабильном уровне", и "объем поставляемых эквадорских бананов в Российскую Федерацию не изменился"."Однако глава ведомства обратил внимание эквадорского посла на необходимость компетентного ведомства Республики усилить контроль за качеством и безопасностью поставляемых бананов в Россию", - добавили в пресс-службе.В начале февраля Россельхознадзор выражал обеспокоенность в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран – членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки, в связи с чем ведомство обратилось к министерству сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов 5 эквадорских предприятий-экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.В пресс-службе добавили, что в связи с тем, что теперь российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной этих предприятий, агентству по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению зараженной продукции на территорию России.Стороны по итогам встречи также обозначили необходимость полноценного возобновления работы межправительственной российско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240213/rozy-1927200070.html
https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html
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россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Россия, Эквадор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора

Бананы от пяти экспортеров из Эквадора вновь допустят к ввозу в Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бананы от пяти экспортеров Эквадора будут снова допущены к ввозу в РФ только по результатам экспертизы, технические консультации по фитосанитарной безопасности пройдут 19 февраля, товарооборот двух стран находится на стабильном уровне и объем поставок в РФ бананов из Эквадора не изменился, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться, заявил ранее в пятницу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«
"Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции. Технические консультации по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
Данкверт в ходе встречи с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом подчеркнул, что "товарооборот между Россией и Эквадором находится на стабильном уровне", и "объем поставляемых эквадорских бананов в Российскую Федерацию не изменился".
"Однако глава ведомства обратил внимание эквадорского посла на необходимость компетентного ведомства Республики усилить контроль за качеством и безопасностью поставляемых бананов в Россию", - добавили в пресс-службе.
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В начале февраля Россельхознадзор выражал обеспокоенность в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран – членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки, в связи с чем ведомство обратилось к министерству сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов 5 эквадорских предприятий-экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.
В пресс-службе добавили, что в связи с тем, что теперь российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной этих предприятий, агентству по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению зараженной продукции на территорию России.
Стороны по итогам встречи также обозначили необходимость полноценного возобновления работы межправительственной российско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили в пресс-службе.
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РоссияЭквадорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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