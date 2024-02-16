https://ria.ru/20240216/banany-1927800895.html

Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора

Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора - РИА Новости, 16.02.2024

Россия разрешит поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора

Бананы от пяти экспортеров Эквадора будут снова допущены к ввозу в РФ только по результатам экспертизы, технические консультации по фитосанитарной безопасности... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:04

2024-02-16T15:04

2024-02-16T16:54

россия

эквадор

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741815960_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_2d92ebb85d45f4345bd4f5b9604ed4ab.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бананы от пяти экспортеров Эквадора будут снова допущены к ввозу в РФ только по результатам экспертизы, технические консультации по фитосанитарной безопасности пройдут 19 февраля, товарооборот двух стран находится на стабильном уровне и объем поставок в РФ бананов из Эквадора не изменился, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться, заявил ранее в пятницу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт."Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции. Технические консультации по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Данкверт в ходе встречи с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом подчеркнул, что "товарооборот между Россией и Эквадором находится на стабильном уровне", и "объем поставляемых эквадорских бананов в Российскую Федерацию не изменился"."Однако глава ведомства обратил внимание эквадорского посла на необходимость компетентного ведомства Республики усилить контроль за качеством и безопасностью поставляемых бананов в Россию", - добавили в пресс-службе.В начале февраля Россельхознадзор выражал обеспокоенность в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран – членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки, в связи с чем ведомство обратилось к министерству сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов 5 эквадорских предприятий-экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.В пресс-службе добавили, что в связи с тем, что теперь российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной этих предприятий, агентству по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению зараженной продукции на территорию России.Стороны по итогам встречи также обозначили необходимость полноценного возобновления работы межправительственной российско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240213/rozy-1927200070.html

https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html

россия

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика