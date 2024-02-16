https://ria.ru/20240216/banany-1927766636.html

Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы

Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы - РИА Новости, 16.02.2024

Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы

Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:46

2024-02-16T12:46

2024-02-16T13:34

россия

эквадор

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24"."Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять (бананы. — Прим. ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — сказал чиновник.Он уточнил, что 19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой южноамериканской страны.В феврале российское ведомство после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах попросило местные власти приостановить сертификацию пяти экспортеров.Накануне МИД Эквадора сообщил, что в Москву в ближайшее время отправится делегация для решения возникших проблем.Глава местной Ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отмечал, что ограничения затронули почти 30 процентов поставок бананов из Эквадора в Россию. По его словам, Эквадор направляет партии фруктов в другие страны, но другого рынка сбыта, который мог бы принять весь этот объем, просто не существует.

https://ria.ru/20240213/banany-1927119462.html

россия

эквадор

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россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)