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Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы - РИА Новости, 16.02.2024
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12:46 16.02.2024 (обновлено: 13:34 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/banany-1927766636.html
Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы
Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы - РИА Новости, 16.02.2024
Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы
Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:46
2024-02-16T13:34
россия
эквадор
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24"."Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять (бананы. — Прим. ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — сказал чиновник.Он уточнил, что 19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой южноамериканской страны.В феврале российское ведомство после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах попросило местные власти приостановить сертификацию пяти экспортеров.Накануне МИД Эквадора сообщил, что в Москву в ближайшее время отправится делегация для решения возникших проблем.Глава местной Ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отмечал, что ограничения затронули почти 30 процентов поставок бананов из Эквадора в Россию. По его словам, Эквадор направляет партии фруктов в другие страны, но другого рынка сбыта, который мог бы принять весь этот объем, просто не существует.
https://ria.ru/20240213/banany-1927119462.html
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россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Эквадор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы

Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять (бананы. — Прим. ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — сказал чиновник.
Он уточнил, что 19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой южноамериканской страны.
В феврале российское ведомство после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах попросило местные власти приостановить сертификацию пяти экспортеров.
Накануне МИД Эквадора сообщил, что в Москву в ближайшее время отправится делегация для решения возникших проблем.
Глава местной Ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отмечал, что ограничения затронули почти 30 процентов поставок бананов из Эквадора в Россию. По его словам, Эквадор направляет партии фруктов в другие страны, но другого рынка сбыта, который мог бы принять весь этот объем, просто не существует.
Бананы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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РоссияЭквадорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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