https://ria.ru/20240216/bali-1927738606.html

Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали

Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали - РИА Новости, 16.02.2024

Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали

Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия - Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:41

2024-02-16T10:41

2024-02-16T10:41

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бали

индонезия

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия - Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет зависеть от планов перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. В начале февраля посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью РИА Новости сказала, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время. "Препятствий для возобновления прямого воздушного авиасообщения между Россией и Индонезией в рамках действующего межправительственного соглашения на сегодня нет. Дата запуска рейсов зависит от планов перевозчиков", - сказал представитель Росавиации. Прямое авиасообщение с Индонезией было закрыто на фоне пандемии COVID-19. В конце января Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента Артура Мурадяна сообщила, что точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Он отмечал, что "хедлайнером" юго-восточного направления могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали.

https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927488344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, бали, индонезия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)