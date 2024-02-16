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Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали - РИА Новости, 16.02.2024
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Туризм
 
10:41 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/bali-1927738606.html
Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали
Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали - РИА Новости, 16.02.2024
Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали
Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия - Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:41
2024-02-16T10:41
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия - Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет зависеть от планов перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. В начале февраля посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью РИА Новости сказала, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время. "Препятствий для возобновления прямого воздушного авиасообщения между Россией и Индонезией в рамках действующего межправительственного соглашения на сегодня нет. Дата запуска рейсов зависит от планов перевозчиков", - сказал представитель Росавиации. Прямое авиасообщение с Индонезией было закрыто на фоне пандемии COVID-19. В конце января Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента Артура Мурадяна сообщила, что точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Он отмечал, что "хедлайнером" юго-восточного направления могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали.
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новости - туризм, бали, индонезия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация назвала условие запуска прямых рейсов на Бали

Росавиация: препятствия для открытия прямого сообщения с Бали отсутствуют

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия - Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет зависеть от планов перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
В начале февраля посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью РИА Новости сказала, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время.
"Препятствий для возобновления прямого воздушного авиасообщения между Россией и Индонезией в рамках действующего межправительственного соглашения на сегодня нет. Дата запуска рейсов зависит от планов перевозчиков", - сказал представитель Росавиации.
Прямое авиасообщение с Индонезией было закрыто на фоне пандемии COVID-19. В конце января Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента Артура Мурадяна сообщила, что точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Он отмечал, что "хедлайнером" юго-восточного направления могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали.
Пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Индонезия дала согласие на открытие генконсульства России на Бали
15 февраля, 09:23
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиИндонезияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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