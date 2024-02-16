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В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб - РИА Новости, 16.02.2024
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18:51 16.02.2024 (обновлено: 18:52 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/avtobus-1927864449.html
В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб
В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб - РИА Новости, 16.02.2024
В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб
Школьный автобус, перевозивший 30 детей из школы в городе Мончегорске Мурманской области в поселок, из-за сильного бокового ветра съехал на обочину и в сугроб,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:51
2024-02-16T18:52
происшествия
мурманская область
мончегорск
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший 30 детей из школы в городе Мончегорске Мурманской области в поселок, из-за сильного бокового ветра съехал на обочину и в сугроб, никто не пострадал, сообщили в региональном УМВД. "Автобус, перевозивший детей из школы города Мончегорска в поселок 27 км (по домам), не доезжая до места назначения на федеральной автодороге Р-21 "Кола", при сильном боковом ветре, сместился на обочину, а затем в сугроб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в автобусе находились 30 детей. Никто не пострадал. Специальной дорожной техникой, проезжающей мимо, автобус вернули на проезжую часть и он продолжил движение по маршруту.
https://ria.ru/20240216/dtp-1927845994.html
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происшествия, мурманская область, мончегорск
Происшествия, Мурманская область, Мончегорск
В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб

В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший 30 детей из школы в городе Мончегорске Мурманской области в поселок, из-за сильного бокового ветра съехал на обочину и в сугроб, никто не пострадал, сообщили в региональном УМВД.
«
"Автобус, перевозивший детей из школы города Мончегорска в поселок 27 км (по домам), не доезжая до места назначения на федеральной автодороге Р-21 "Кола", при сильном боковом ветре, сместился на обочину, а затем в сугроб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе находились 30 детей. Никто не пострадал. Специальной дорожной техникой, проезжающей мимо, автобус вернули на проезжую часть и он продолжил движение по маршруту.
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