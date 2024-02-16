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В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб

В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб - РИА Новости, 16.02.2024

В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги в сугроб

Школьный автобус, перевозивший 30 детей из школы в городе Мончегорске Мурманской области в поселок, из-за сильного бокового ветра съехал на обочину и в сугроб,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:51

2024-02-16T18:51

2024-02-16T18:52

происшествия

мурманская область

мончегорск

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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший 30 детей из школы в городе Мончегорске Мурманской области в поселок, из-за сильного бокового ветра съехал на обочину и в сугроб, никто не пострадал, сообщили в региональном УМВД. "Автобус, перевозивший детей из школы города Мончегорска в поселок 27 км (по домам), не доезжая до места назначения на федеральной автодороге Р-21 "Кола", при сильном боковом ветре, сместился на обочину, а затем в сугроб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в автобусе находились 30 детей. Никто не пострадал. Специальной дорожной техникой, проезжающей мимо, автобус вернули на проезжую часть и он продолжил движение по маршруту.

https://ria.ru/20240216/dtp-1927845994.html

мурманская область

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происшествия, мурманская область, мончегорск