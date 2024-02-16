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Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы - РИА Новости, 16.02.2024
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02:17 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/avto-1927694994.html
Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы
Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы - РИА Новости, 16.02.2024
Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы
С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T02:17
2024-02-16T02:17
авто
россия
иван соловьев (юрист)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны.“Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости”, - пояснил юрист.С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки, заключил юрист.
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авто, россия, иван соловьев (юрист), евразийский экономический союз
Авто, Россия, Иван Соловьев (юрист), Евразийский экономический союз
Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы

Юрист Соловьев предупредил об изменении платежей за автомобили, ввозимые из ЕАЭС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны.
«
“Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости”, - пояснил юрист.
С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки, заключил юрист.
Автомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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АвтоРоссияИван Соловьев (юрист)Евразийский экономический союз
 
 
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