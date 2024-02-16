https://ria.ru/20240216/avto-1927694994.html

Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы

Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы - РИА Новости, 16.02.2024

Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы

С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:17

2024-02-16T02:17

2024-02-16T02:17

авто

россия

иван соловьев (юрист)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892433591_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_2824aea7420dd1b0e423c1aa2f41dfd8.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны.“Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости”, - пояснил юрист.С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки, заключил юрист.

https://ria.ru/20240214/avtomobili-1927212480.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, иван соловьев (юрист), евразийский экономический союз