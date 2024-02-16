Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы
Юрист Соловьев предупредил об изменении платежей за автомобили, ввозимые из ЕАЭС
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для кого вырастет пошлина, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны.
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“Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости”, - пояснил юрист.
С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки, заключил юрист.