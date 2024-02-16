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В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 16.02.2024 (обновлено: 20:19 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927857763.html
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:10
2024-02-16T20:19
специальная военная операция на украине
авдеевка
в мире
сша
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона.&quot;Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. &lt;...&gt; Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы&quot;, — сказала чиновница.По ее словам, США и союзники понимают, что без 60 миллиардов долларов, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинских солдат нет шансов против российской армии. Представительница Пентагона добавила, что сейчас "ставки невероятно высоки".Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ

В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ без помощи США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона.
«

"Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — сказала чиновница.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вчера, 14:55
По ее словам, США и союзники понимают, что без 60 миллиардов долларов, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинских солдат нет шансов против российской армии. Представительница Пентагона добавила, что сейчас "ставки невероятно высоки".

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВ миреСШАКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
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