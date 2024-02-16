В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ без помощи США
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона.
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"Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — сказала чиновница.
По ее словам, США и союзники понимают, что без 60 миллиардов долларов, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинских солдат нет шансов против российской армии. Представительница Пентагона добавила, что сейчас "ставки невероятно высоки".
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.