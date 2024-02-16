https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927857763.html

В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ

В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ

Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:10

2024-02-16T18:10

2024-02-16T20:19

специальная военная операция на украине

авдеевка

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сша

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

украина

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона."Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — сказала чиновница.По ее словам, США и союзники понимают, что без 60 миллиардов долларов, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинских солдат нет шансов против российской армии. Представительница Пентагона добавила, что сейчас "ставки невероятно высоки".Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

сша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авдеевка, в мире, сша, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина