https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927845849.html

Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки

Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024

Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки

Украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями, заявил командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:25

2024-02-16T17:25

2024-02-16T17:25

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

александр тарнавский

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями, заявил командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский. "Украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях в случае необходимости осуществляется маневр с переходом на новые подготовленные позиции", - приводит слова Тарнавского агентство Укринформ. По информации украинского издания "Страна", также Тарнавский заявил о решении отвести "после многих месяцев противостояния" украинские войска с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. "Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - приводит издание слова Тарнавского. Он также отрицает, что в окружение попали украинские подразделения, хотя в пятницу украинское издание "Страна" сообщило, что отправленная в Авдеевку украинская третья штурмовая бригада местами находятся в полном окружении. Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, александр тарнавский, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр