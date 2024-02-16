Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки
Генерал Тарнавский: ВСУ, понеся потери, отошли с позиций на юге Авдеевки
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями, заявил командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский.
"Украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях в случае необходимости осуществляется маневр с переходом на новые подготовленные позиции", - приводит слова Тарнавского агентство Укринформ.
По информации украинского издания "Страна", также Тарнавский заявил о решении отвести "после многих месяцев противостояния" украинские войска с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. "Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - приводит издание слова Тарнавского. Он также отрицает, что в окружение попали украинские подразделения, хотя в пятницу украинское издание "Страна" сообщило, что отправленная в Авдеевку украинская третья штурмовая бригада местами находятся в полном окружении.
Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".