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Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927845849.html
Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки
Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки
Украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями, заявил командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:25
2024-02-16T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
александр тарнавский
вооруженные силы украины
украина
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями, заявил командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский. "Украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях в случае необходимости осуществляется маневр с переходом на новые подготовленные позиции", - приводит слова Тарнавского агентство Укринформ. По информации украинского издания "Страна", также Тарнавский заявил о решении отвести "после многих месяцев противостояния" украинские войска с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. "Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - приводит издание слова Тарнавского. Он также отрицает, что в окружение попали украинские подразделения, хотя в пятницу украинское издание "Страна" сообщило, что отправленная в Авдеевку украинская третья штурмовая бригада местами находятся в полном окружении. Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html
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безопасность, авдеевка, александр тарнавский, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Александр Тарнавский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командование ВСУ признало отход с позиций на юге Авдеевки

Генерал Тарнавский: ВСУ, понеся потери, отошли с позиций на юге Авдеевки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями, заявил командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский.
"Украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях в случае необходимости осуществляется маневр с переходом на новые подготовленные позиции", - приводит слова Тарнавского агентство Укринформ.
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По информации украинского издания "Страна", также Тарнавский заявил о решении отвести "после многих месяцев противостояния" украинские войска с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. "Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - приводит издание слова Тарнавского. Он также отрицает, что в окружение попали украинские подразделения, хотя в пятницу украинское издание "Страна" сообщило, что отправленная в Авдеевку украинская третья штурмовая бригада местами находятся в полном окружении.
Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаАлександр ТарнавскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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