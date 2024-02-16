Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 16.02.2024 (обновлено: 17:52 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927835366.html
В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение
В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение - РИА Новости, 16.02.2024
В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение
Авдеевка для ВСУ не символ, а важный населенный пункт, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк британской газете The Guardian. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:05
2024-02-16T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
михаил подоляк
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_76944567c10440099677fb72344b3aca.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авдеевка для ВСУ не символ, а важный населенный пункт, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк британской газете The Guardian."Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории", — сказал он.По словам Подоляка, если украинские войска потеряют город, российская армия сможет "построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта". Кроме того, Авдеевка нужна для "контроля района вокруг Донецка", добавил он.Как впоследствии сообщили украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" ВСУ Александра Тарнавского, некоторые подразделения с потерями отошли с позиций в южной части Авдеевки. По словам генерала, решение было принято "для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки". Тарнавский отрицает, что войска попали в окружение.Накануне газета The Washington Post написала, что ВСУ уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация на этом направлении носит для Украины критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
https://ria.ru/20240214/vsu-1927343081.html
авдеевка
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bda5416dc0b8ac5f6ae2b5a657ac737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, михаил подоляк, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Михаил Подоляк, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение

Подоляк: Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативное

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авдеевка для ВСУ не символ, а важный населенный пункт, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк британской газете The Guardian.
«
"Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории", — сказал он.
По словам Подоляка, если украинские войска потеряют город, российская армия сможет "построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта". Кроме того, Авдеевка нужна для "контроля района вокруг Донецка", добавил он.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

Как впоследствии сообщили украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" ВСУ Александра Тарнавского, некоторые подразделения с потерями отошли с позиций в южной части Авдеевки. По словам генерала, решение было принято "для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки". Тарнавский отрицает, что войска попали в окружение.
Украинские военнослужащие греются у костра - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
Вчера, 13:07
Накануне газета The Washington Post написала, что ВСУ уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация на этом направлении носит для Украины критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Не успеваем". Буданов* сделал заявление о ситуации на фронте
Вчера, 14:55
В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
14 февраля, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаМихаил ПодолякУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала