https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927835366.html

В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение

В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение - РИА Новости, 16.02.2024

В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение

Авдеевка для ВСУ не символ, а важный населенный пункт, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк британской газете The Guardian. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:05

2024-02-16T17:05

2024-02-16T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

михаил подоляк

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авдеевка для ВСУ не символ, а важный населенный пункт, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк британской газете The Guardian."Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории", — сказал он.По словам Подоляка, если украинские войска потеряют город, российская армия сможет "построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта". Кроме того, Авдеевка нужна для "контроля района вокруг Донецка", добавил он.Как впоследствии сообщили украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" ВСУ Александра Тарнавского, некоторые подразделения с потерями отошли с позиций в южной части Авдеевки. По словам генерала, решение было принято "для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки". Тарнавский отрицает, что войска попали в окружение.Накануне газета The Washington Post написала, что ВСУ уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация на этом направлении носит для Украины критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927343081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, михаил подоляк, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины