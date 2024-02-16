В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение
Подоляк: Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативное
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авдеевка для ВСУ не символ, а важный населенный пункт, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк британской газете The Guardian.
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"Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории", — сказал он.
По словам Подоляка, если украинские войска потеряют город, российская армия сможет "построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта". Кроме того, Авдеевка нужна для "контроля района вокруг Донецка", добавил он.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
Как впоследствии сообщили украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" ВСУ Александра Тарнавского, некоторые подразделения с потерями отошли с позиций в южной части Авдеевки. По словам генерала, решение было принято "для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки". Тарнавский отрицает, что войска попали в окружение.
Накануне газета The Washington Post написала, что ВСУ уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация на этом направлении носит для Украины критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.
В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.