СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери
Guardian: ВСУ боятся больших потерь в Авдеевке и в любом случае сдадут ее
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев в любом случае потеряет контроль над Авдеевкой, но может лишиться еще и "десятков тысяч" солдат при попытке ее удержать, пишет британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военного.
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"Скорее всего, мы потеряем ее (Авдеевку. — Прим. ред.), единственный другой вариант — мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше", — сказал солдат.
По информации издания, украинские военные обвиняют нового главкома ВСУ Александра Сырского в больших потерях в Артемовске, который в итоге пришлось сдать после нескольких месяцев боев. Они опасаются повторения такого сценария в Авдеевке.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от города. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.