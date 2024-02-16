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СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 16.02.2024 (обновлено: 16:59 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927826589.html
СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери
СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери
Киев в любом случае потеряет контроль над Авдеевкой, но может лишиться еще и "десятков тысяч" солдат при попытке ее удержать, пишет британская газета Guardian... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:39
2024-02-16T16:59
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев в любом случае потеряет контроль над Авдеевкой, но может лишиться еще и "десятков тысяч" солдат при попытке ее удержать, пишет британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военного.&quot;Скорее всего, мы потеряем ее (Авдеевку. — Прим. ред.), единственный другой вариант — мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше&quot;, — сказал солдат.По информации издания, украинские военные обвиняют нового главкома ВСУ Александра Сырского в больших потерях в Артемовске, который в итоге пришлось сдать после нескольких месяцев боев. Они опасаются повторения такого сценария в Авдеевке.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от города. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927804016.html
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безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери

Guardian: ВСУ боятся больших потерь в Авдеевке и в любом случае сдадут ее

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев в любом случае потеряет контроль над Авдеевкой, но может лишиться еще и "десятков тысяч" солдат при попытке ее удержать, пишет британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военного.
«

"Скорее всего, мы потеряем ее (Авдеевку. — Прим. ред.), единственный другой вариант — мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше", — сказал солдат.

По информации издания, украинские военные обвиняют нового главкома ВСУ Александра Сырского в больших потерях в Артемовске, который в итоге пришлось сдать после нескольких месяцев боев. Они опасаются повторения такого сценария в Авдеевке.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

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Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от города. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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