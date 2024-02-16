https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927826589.html

СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери

СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери

Киев в любом случае потеряет контроль над Авдеевкой, но может лишиться еще и "десятков тысяч" солдат при попытке ее удержать, пишет британская газета Guardian... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:39

2024-02-16T16:39

2024-02-16T16:59

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

вооруженные силы украины

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев в любом случае потеряет контроль над Авдеевкой, но может лишиться еще и "десятков тысяч" солдат при попытке ее удержать, пишет британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военного."Скорее всего, мы потеряем ее (Авдеевку. — Прим. ред.), единственный другой вариант — мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше", — сказал солдат.По информации издания, украинские военные обвиняют нового главкома ВСУ Александра Сырского в больших потерях в Артемовске, который в итоге пришлось сдать после нескольких месяцев боев. Они опасаются повторения такого сценария в Авдеевке.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от города. Они считают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927804016.html

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр