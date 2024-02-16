Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых
Военный ВСУ Беляк: при отходе с позиций в Авдеевке приказывают бросать раненых
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военный украинской третьей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали оставить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат, передает украинское издание "Страна.ua".
Депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень ранее заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.
Как пишет украинское издание "Страна.ua", военный в соцсети рассказал, что во время отхода из одного из бункеров эвакуационный транспорт не пришел, им приказали оставить раненных и "сжечь все". По словам военнослужащего ВСУ, пришлось оставить как минимум шесть человек.
Военный также рассказал, как выбирался из окруженного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории воинской части "Зенит" к югу от Авдеевки. По его словам, командование игнорировало требования вывести личный состав с обреченной позиции и настаивало на обороне. В ходе двух попыток прорыва, предпринятых с 14 февраля, отряд Беляка потерял убитыми семь человек в первую ночь, еще трое получили ранения. При попытке эвакуации одного из них, еще четверо солдат также получили ранения, среди них и Беляк. В ходе новой попытки вырваться из окружения, группу Беляка накрыла артиллерия, после чего он потерял свой отряд и вырвался в одиночку.
"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", - добавил военный.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой. Ситуацию командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
Газета Washington Post в четверг сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
* Запрещенная в России террористическая организация