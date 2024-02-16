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Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927804016.html
Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых
Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых - РИА Новости, 16.02.2024
Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых
Военный украинской третьей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали оставить... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:14
2024-02-16T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военный украинской третьей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали оставить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат, передает украинское издание "Страна.ua". Депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень ранее заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен. Как пишет украинское издание "Страна.ua", военный в соцсети рассказал, что во время отхода из одного из бункеров эвакуационный транспорт не пришел, им приказали оставить раненных и "сжечь все". По словам военнослужащего ВСУ, пришлось оставить как минимум шесть человек. Военный также рассказал, как выбирался из окруженного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории воинской части "Зенит" к югу от Авдеевки. По его словам, командование игнорировало требования вывести личный состав с обреченной позиции и настаивало на обороне. В ходе двух попыток прорыва, предпринятых с 14 февраля, отряд Беляка потерял убитыми семь человек в первую ночь, еще трое получили ранения. При попытке эвакуации одного из них, еще четверо солдат также получили ранения, среди них и Беляк. В ходе новой попытки вырваться из окружения, группу Беляка накрыла артиллерия, после чего он потерял свой отряд и вырвался в одиночку. "Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", - добавил военный. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой. Ситуацию командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". Газета Washington Post в четверг сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html
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авдеевка
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донецкая народная республика
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых

Военный ВСУ Беляк: при отходе с позиций в Авдеевке приказывают бросать раненых

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военный украинской третьей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали оставить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат, передает украинское издание "Страна.ua".
Депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень ранее заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.
Украинские военнослужащие греются у костра - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
Вчера, 13:07
Как пишет украинское издание "Страна.ua", военный в соцсети рассказал, что во время отхода из одного из бункеров эвакуационный транспорт не пришел, им приказали оставить раненных и "сжечь все". По словам военнослужащего ВСУ, пришлось оставить как минимум шесть человек.
Военный также рассказал, как выбирался из окруженного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории воинской части "Зенит" к югу от Авдеевки. По его словам, командование игнорировало требования вывести личный состав с обреченной позиции и настаивало на обороне. В ходе двух попыток прорыва, предпринятых с 14 февраля, отряд Беляка потерял убитыми семь человек в первую ночь, еще трое получили ранения. При попытке эвакуации одного из них, еще четверо солдат также получили ранения, среди них и Беляк. В ходе новой попытки вырваться из окружения, группу Беляка накрыла артиллерия, после чего он потерял свой отряд и вырвался в одиночку.
"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", - добавил военный.
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
Вчера, 11:42
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой. Ситуацию командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
Газета Washington Post в четверг сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
14 февраля, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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