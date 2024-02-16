https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927804016.html

Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых

Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых - РИА Новости, 16.02.2024

Украинский военный заявил, что дорога в Авдеевку усеяна телами убитых

Военный украинской третьей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали оставить... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:14

2024-02-16T15:14

2024-02-16T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военный украинской третьей штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в ДНР, Виктор Беляк рассказал, что при отходе с позиций им приказали оставить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат, передает украинское издание "Страна.ua". Депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень ранее заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен. Как пишет украинское издание "Страна.ua", военный в соцсети рассказал, что во время отхода из одного из бункеров эвакуационный транспорт не пришел, им приказали оставить раненных и "сжечь все". По словам военнослужащего ВСУ, пришлось оставить как минимум шесть человек. Военный также рассказал, как выбирался из окруженного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории воинской части "Зенит" к югу от Авдеевки. По его словам, командование игнорировало требования вывести личный состав с обреченной позиции и настаивало на обороне. В ходе двух попыток прорыва, предпринятых с 14 февраля, отряд Беляка потерял убитыми семь человек в первую ночь, еще трое получили ранения. При попытке эвакуации одного из них, еще четверо солдат также получили ранения, среди них и Беляк. В ходе новой попытки вырваться из окружения, группу Беляка накрыла артиллерия, после чего он потерял свой отряд и вырвался в одиночку. "Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", - добавил военный. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой. Ситуацию командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". Газета Washington Post в четверг сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927343081.html

авдеевка

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр