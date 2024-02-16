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Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 16.02.2024 (обновлено: 13:42 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении - РИА Новости, 16.02.2024
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:07
2024-02-16T13:42
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова."Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, &lt;…&gt; местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — указано в материале.Перед этим сегодня воинское формирование назвало "своим новым домом" коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.На той неделе командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Как писала пресс-служба самого подразделения, ситуация в городе для киевского режима уже на тот момент была чрезвычайно критическая.Во вторник депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада в основном состоит из боевиков "Азова"*.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html
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авдеевка
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донецкая народная республика
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авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении

"Страна": подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военнослужащие греются у костра
Украинские военнослужащие греются у костра - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военнослужащие греются у костра. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.
«
"Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — указано в материале.
Перед этим сегодня воинское формирование назвало "своим новым домом" коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.
На той неделе командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Как писала пресс-служба самого подразделения, ситуация в городе для киевского режима уже на тот момент была чрезвычайно критическая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Во вторник депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада в основном состоит из боевиков "Азова"*.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
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Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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