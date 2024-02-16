https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении - РИА Новости, 16.02.2024
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:07
2024-02-16T13:07
2024-02-16T13:42
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова."Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — указано в материале.Перед этим сегодня воинское формирование назвало "своим новым домом" коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.На той неделе командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Как писала пресс-служба самого подразделения, ситуация в городе для киевского режима уже на тот момент была чрезвычайно критическая.Во вторник депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада в основном состоит из боевиков "Азова"*.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении
"Страна": подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна
" со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.
«
"Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — указано в материале.
Перед этим сегодня воинское формирование назвало "своим новым домом" коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.
На той неделе командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Как писала пресс-служба самого подразделения, ситуация в городе для киевского режима уже на тот момент была чрезвычайно критическая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Во вторник депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку
бригада в основном состоит из боевиков "Азова"*.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби
также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский
заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".
Владимир Путин
в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой