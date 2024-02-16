https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html

Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении

Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении - РИА Новости, 16.02.2024

Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении

Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:07

2024-02-16T13:07

2024-02-16T13:42

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы украины

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в полном окружении, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова."Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — указано в материале.Перед этим сегодня воинское формирование назвало "своим новым домом" коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.На той неделе командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Как писала пресс-служба самого подразделения, ситуация в городе для киевского режима уже на тот момент была чрезвычайно критическая.Во вторник депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада в основном состоит из боевиков "Азова"*.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927736060.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр