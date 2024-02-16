https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927765422.html
Бригада ВСУ в Авдеевке назвала своим "новым домом" коксохимический завод
Бригада ВСУ в Авдеевке назвала своим "новым домом" коксохимический завод - РИА Новости, 16.02.2024
Бригада ВСУ в Авдеевке назвала своим "новым домом" коксохимический завод
Штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:41
2024-02-16T12:41
2024-02-16T12:41
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев". "Авдеевка. Коксохимический завод... По состоянию на данный момент — это новый "дом", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети штурмовой бригады.Кроме того, бригада публикует видео, демонстрирующее поднимающиеся над заводом клубы дыма. Украинские войска и ранее использовали тактику укрытия на крупных промышленных предприятиях, в частности, в Мариуполе на "Азовстали" и на заводе имени Ильича. Они также применяли эту тактику в Лисичанске и Соледаре. Из все этих укреплений их выбили, а города они потеряли. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". Ранее депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927736060.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бригада ВСУ в Авдеевке назвала своим "новым домом" коксохимический завод
Штурмовая бригада ВСУ назвала новым домом Авдеевский коксохимический завод
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города.
Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби
также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский
заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой
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"Авдеевка. Коксохимический завод... По состоянию на данный момент — это новый "дом", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети штурмовой бригады.
Кроме того, бригада публикует видео, демонстрирующее поднимающиеся над заводом клубы дыма.
Украинские войска и ранее использовали тактику укрытия на крупных промышленных предприятиях, в частности, в Мариуполе на "Азовстали" и на заводе имени Ильича. Они также применяли эту тактику в Лисичанске и Соледаре. Из все этих укреплений их выбили, а города они потеряли.
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
Ранее депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку
бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.
* Запрещенная в России террористическая организация Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине