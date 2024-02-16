https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html

В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске

В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске - РИА Новости, 16.02.2024

В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске

Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:42

2024-02-16T11:42

2024-02-16T11:42

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

артемовск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал, заявил пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин. Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск. Как заявил пресс-офицер украинскому агентству УНИАН, ситуация в Авдеевке критическая. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале агентства, он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский, недавно назначенный главкомом ВСУ. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не читается с потерями.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927504065.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр