В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
Пресс-офицер бригады ВСУ: ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал, заявил пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин.
Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск.
Как заявил пресс-офицер украинскому агентству УНИАН, ситуация в Авдеевке критическая. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале агентства, он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский, недавно назначенный главкомом ВСУ. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не читается с потерями.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов