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В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927749883.html
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске - РИА Новости, 16.02.2024
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске
Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:42
2024-02-16T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал, заявил пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин. Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск. Как заявил пресс-офицер украинскому агентству УНИАН, ситуация в Авдеевке критическая. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале агентства, он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский, недавно назначенный главкомом ВСУ. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не читается с потерями.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927504065.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
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безопасность, авдеевка, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске

Пресс-офицер бригады ВСУ: ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал, заявил пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин.
Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ: удержание Авдеевки может стоить Киеву так же дорого, как Артемовска
15 февраля, 10:42
Как заявил пресс-офицер украинскому агентству УНИАН, ситуация в Авдеевке критическая. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале агентства, он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский, недавно назначенный главкомом ВСУ. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не читается с потерями.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаАртемовскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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