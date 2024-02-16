Рейтинг@Mail.ru
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 16.02.2024 (обновлено: 11:35 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927736060.html
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой - РИА Новости, 16.02.2024
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой
Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:23
2024-02-16T11:35
в мире
авдеевка
россия
александр тарнавский
джон кирби
кирилл буданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский, его слова приводит "Украинская правда"."Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — отметил генерал. Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал сложной, но контролируемой.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927684340.html
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, россия, александр тарнавский, джон кирби, кирилл буданов
В мире, Авдеевка, Россия, Александр Тарнавский, Джон Кирби, Кирилл Буданов
ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой

Генерал ВСУ Тарнавский: под Авдеевкой готовят позиции с учетом разных сценариев

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский, его слова приводит "Украинская правда".
«
"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — отметил генерал.
Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал сложной, но контролируемой.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Мобилизованный боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом
15 февраля, 22:14
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки
15 февраля, 20:23
 
В миреАвдеевкаРоссияАлександр ТарнавскийДжон КирбиКирилл Буданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала