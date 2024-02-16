https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927736060.html

ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой

ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой - РИА Новости, 16.02.2024

ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой

Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:23

2024-02-16T10:23

2024-02-16T11:35

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский, его слова приводит "Украинская правда"."Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — отметил генерал. Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал сложной, но контролируемой.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927684340.html

https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авдеевка, россия, александр тарнавский, джон кирби, кирилл буданов