ВСУ признали, что готовятся к "разным сценариям" под Авдеевкой
Генерал ВСУ Тарнавский: под Авдеевкой готовят позиции с учетом разных сценариев
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский, его слова приводит "Украинская правда".
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"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — отметил генерал.
Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал сложной, но контролируемой.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду, 14 февраля, представитель группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало "чрезвычайно сложной".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.