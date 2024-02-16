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Биография Али Асадова - РИА Новости, 16.02.2024
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13:26 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/asadov-1927778773.html
Биография Али Асадова
Биография Али Асадова - РИА Новости, 16.02.2024
Биография Али Асадова
Государственный деятель Азербайджана Али Асадов родился 30 ноября 1956 года в городе Баку. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:26
2024-02-16T13:26
справки
азербайджан
али асадов
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Государственный деятель Азербайджана Али Асадов родился 30 ноября 1956 года в городе Баку.В 1978 году окончил Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) в Москве.В 1978 году работал главным лаборантом Института экономики АН Азербайджанской ССР.В 1978-1980 годах служил в армии.В 1980 году вернулся в Институт экономики АН Азербайджанской ССР, работал в должности главного лаборанта до 1981 года.В 1981-1984 годах был аспирантом Института экономики АН СССР в Москве.В 1985-1989 годах работал младшим научным сотрудником и научным сотрудником Института экономики АН Азербайджанской ССР.С 1989 года начал преподавать и до 1995 года был доцентом и заведующим кафедрой Бакинского института социального управления и политологии.В 1995-2000 годах избирался депутатом Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.17 апреля 1998 года был назначен помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам.29 ноября 2012 года он был назначен заместителем руководителя администрации президента Азербайджана.С 2017 года работал помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам – заведующий отделом администрации главы государства.8 октября 2019 года назначен премьер-министром Азербайджанской Республики.С 14 февраля 2024 года – исполняющий обязанности премьер-министра Азербайджана.16 февраля 2024 года президент Азербайджана выдвинул кандидату Али Асадов на пост премьер-министра Азербайджана. Парламент Азербайджана одобрил назначение Али Асадов на пост главы правительства Азербайджана.Президент страны подписал соответствующее распоряжение.Али Асадов – член партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") с 1993 года, входит в политический совет партии.Награжден орденами "За службу Отечеству" I и II степеней (2016, 2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, азербайджан, али асадов
Справки, Азербайджан, Али Асадов

Биография Али Асадова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Азербайджана Али Асадов
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов
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Государственный деятель Азербайджана Али Асадов родился 30 ноября 1956 года в городе Баку.
В 1978 году окончил Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) в Москве.
В 1978 году работал главным лаборантом Института экономики АН Азербайджанской ССР.
В 1978-1980 годах служил в армии.
В 1980 году вернулся в Институт экономики АН Азербайджанской ССР, работал в должности главного лаборанта до 1981 года.
В 1981-1984 годах был аспирантом Института экономики АН СССР в Москве.
В 1985-1989 годах работал младшим научным сотрудником и научным сотрудником Института экономики АН Азербайджанской ССР.
С 1989 года начал преподавать и до 1995 года был доцентом и заведующим кафедрой Бакинского института социального управления и политологии.
В 1995-2000 годах избирался депутатом Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.
17 апреля 1998 года был назначен помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам.
29 ноября 2012 года он был назначен заместителем руководителя администрации президента Азербайджана.
С 2017 года работал помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам – заведующий отделом администрации главы государства.
8 октября 2019 года назначен премьер-министром Азербайджанской Республики.
С 14 февраля 2024 года – исполняющий обязанности премьер-министра Азербайджана.
16 февраля 2024 года президент Азербайджана выдвинул кандидату Али Асадов на пост премьер-министра Азербайджана. Парламент Азербайджана одобрил назначение Али Асадов на пост главы правительства Азербайджана.
Президент страны подписал соответствующее распоряжение.
Али Асадов – член партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") с 1993 года, входит в политический совет партии.
Награжден орденами "За службу Отечеству" I и II степеней (2016, 2012).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАзербайджанАли Асадов
 
 
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