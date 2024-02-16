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Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве

Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве - РИА Новости, 16.02.2024

Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве

Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева после перестрелки из-за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:07

2024-02-16T18:07

2024-02-16T20:28

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева после перестрелки из-за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Очаеву избрана мера пресечения до 14 апреля", — заявили в суде.Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство с применением оружия".Вечером 14 февраля на улице Плющиха, 11А, при оформлении незначительного ДТП между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в перестрелку. Три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции. По предварительным данным, первым стрельбу открыл Расул Очаев.Как рассказал источник, в одном из автомобилей находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян, она не пострадала. Конфликт же произошел между Очаевым и личной охраной Саркисян.Очаев начал профессиональную карьеру в боях без правил в 2012 году.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)