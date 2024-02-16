Рейтинг@Mail.ru
Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 16.02.2024 (обновлено: 20:28 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/arest-1927857102.html
Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве
Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве
Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева после перестрелки из-за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:07
2024-02-16T20:28
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева после перестрелки из-за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Очаеву избрана мера пресечения до 14 апреля", — заявили в суде.Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство с применением оружия".Вечером 14 февраля на улице Плющиха, 11А, при оформлении незначительного ДТП между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в перестрелку. Три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции. По предварительным данным, первым стрельбу открыл Расул Очаев.Как рассказал источник, в одном из автомобилей находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян, она не пострадала. Конфликт же произошел между Очаевым и личной охраной Саркисян.Очаев начал профессиональную карьеру в боях без правил в 2012 году.
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бойца ММА Очаева арестовали за перестрелку в Москве

Суд арестовал бойца ММА Очаева до 14 апреля за перестрелку после ДТП в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева после перестрелки из-за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Очаеву избрана мера пресечения до 14 апреля", — заявили в суде.
Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство с применением оружия".
Вечером 14 февраля на улице Плющиха, 11А, при оформлении незначительного ДТП между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в перестрелку. Три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции. По предварительным данным, первым стрельбу открыл Расул Очаев.
Как рассказал источник, в одном из автомобилей находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян, она не пострадала. Конфликт же произошел между Очаевым и личной охраной Саркисян.
Очаев начал профессиональную карьеру в боях без правил в 2012 году.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой
23 января, 22:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала