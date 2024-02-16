https://ria.ru/20240216/alkogol-1927738408.html
В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения "Игр будущего"
В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения "Игр будущего" - РИА Новости, 16.02.2024
В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения "Игр будущего"
Правительство Татарстана частично запретило продажу алкоголя в дни проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", запрет действует с 8.00... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:40
2024-02-16T10:40
2024-02-16T10:40
республика татарстан
казань
иннополис (татарстан)
игры будущего
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 фев — РИА Новости. Правительство Татарстана частично запретило продажу алкоголя в дни проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", запрет действует с 8.00 до 17.00 для торговых точек на территориях, прилегающих к спортивным объектам, где будут проходить соревнования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации республики. "Установить, что не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения тренировок и соревнований с 8.00 до 17.00 часов в торговых объектах, расположенных на территориях, прилегающих к спортивным объектам", — говорится в постановлении. Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении "Игр будущего". В частности, согласно документу, в Казани с 19 по 23 февраля запрещена продажа алкоголя около стадиона "Татнефть Арена", с 20 февраля по 3 марта - около Казанской академии тенниса, с 22 по 23 февраля - около дворца единоборств "Ак Барс", с 24 по 26 февраля - около Казанского цирка, с 21 по 26 февраля и с 28 февраля по 2 марта - около ИТ-парка имени Башира Рамеева, с 27 по 29 февраля - около стадиона "Трудовые резервы", с 19 по 20 февраля около ледового дворца "Зилант" и манежа "Искандер", 22, 28 и 29 февраля - возле молодежного экстрим-парка "Урам". Также с 20 по 23 февраля запрет будет действовать в Иннополисе — возле спорткомплекса "Иннополис". "Игры будущего" — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
https://ria.ru/20240214/uchastniki-1927319377.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, иннополис (татарстан), игры будущего, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Иннополис (Татарстан), Игры будущего, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 16 фев — РИА Новости. Правительство Татарстана частично запретило продажу алкоголя в дни проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", запрет действует с 8.00 до 17.00 для торговых точек на территориях, прилегающих к спортивным объектам, где будут проходить соревнования.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации республики.
«
"Установить, что не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения тренировок и соревнований с 8.00 до 17.00 часов в торговых объектах, расположенных на территориях, прилегающих к спортивным объектам", — говорится в постановлении.
Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении "Игр будущего".
Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани
В частности, согласно документу, в Казани
с 19 по 23 февраля запрещена продажа алкоголя около стадиона "Татнефть Арена", с 20 февраля по 3 марта - около Казанской академии тенниса, с 22 по 23 февраля - около дворца единоборств "Ак Барс", с 24 по 26 февраля - около Казанского цирка, с 21 по 26 февраля и с 28 февраля по 2 марта - около ИТ-парка имени Башира Рамеева, с 27 по 29 февраля - около стадиона "Трудовые резервы", с 19 по 20 февраля около ледового дворца "Зилант" и манежа "Искандер", 22, 28 и 29 февраля - возле молодежного экстрим-парка "Урам".
Также с 20 по 23 февраля запрет будет действовать в Иннополисе
— возле спорткомплекса "Иннополис".
"Игры будущего" — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
Представители 107 стран заявились на участие в "Играх будущего" в Казани