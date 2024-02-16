https://ria.ru/20240216/alkogol-1927738408.html

В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения "Игр будущего"

В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения "Игр будущего" - РИА Новости, 16.02.2024

В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения "Игр будущего"

Правительство Татарстана частично запретило продажу алкоголя в дни проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", запрет действует с 8.00... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:40

2024-02-16T10:40

2024-02-16T10:40

республика татарстан

казань

иннополис (татарстан)

игры будущего

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 фев — РИА Новости. Правительство Татарстана частично запретило продажу алкоголя в дни проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", запрет действует с 8.00 до 17.00 для торговых точек на территориях, прилегающих к спортивным объектам, где будут проходить соревнования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации республики. "Установить, что не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения тренировок и соревнований с 8.00 до 17.00 часов в торговых объектах, расположенных на территориях, прилегающих к спортивным объектам", — говорится в постановлении. Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении "Игр будущего". В частности, согласно документу, в Казани с 19 по 23 февраля запрещена продажа алкоголя около стадиона "Татнефть Арена", с 20 февраля по 3 марта - около Казанской академии тенниса, с 22 по 23 февраля - около дворца единоборств "Ак Барс", с 24 по 26 февраля - около Казанского цирка, с 21 по 26 февраля и с 28 февраля по 2 марта - около ИТ-парка имени Башира Рамеева, с 27 по 29 февраля - около стадиона "Трудовые резервы", с 19 по 20 февраля около ледового дворца "Зилант" и манежа "Искандер", 22, 28 и 29 февраля - возле молодежного экстрим-парка "Урам". Также с 20 по 23 февраля запрет будет действовать в Иннополисе — возле спорткомплекса "Иннополис". "Игры будущего" — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240214/uchastniki-1927319377.html

https://ria.ru/20240214/kazan-1927322947.html

казань

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, иннополис (татарстан), игры будущего, республика татарстан (татарстан)