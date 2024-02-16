https://ria.ru/20240216/aktsiya-1927861877.html
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура Москвы предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре столицы, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:36
2024-02-16T18:36
2024-02-16T20:53
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре столицы, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства."В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении.В ведомстве обратили внимание, что "указанное массовое мероприятие" не было согласовано с органами исполнительной власти. Как напомнили в прокуратуре, несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 КоАП, которое может "повлечь наказание вплоть до административного ареста".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в центре Москвы