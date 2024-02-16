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Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
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18:36 16.02.2024 (обновлено: 20:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/aktsiya-1927861877.html
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура Москвы предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре столицы, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:36
2024-02-16T20:53
москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре столицы, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.&quot;В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве обратили внимание, что "указанное массовое мероприятие" не было согласовано с органами исполнительной власти. Как напомнили в прокуратуре, несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 КоАП, которое может "повлечь наказание вплоть до административного ареста".
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Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве

Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в центре Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре столицы, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.
«

"В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что "указанное массовое мероприятие" не было согласовано с органами исполнительной власти. Как напомнили в прокуратуре, несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 КоАП, которое может "повлечь наказание вплоть до административного ареста".
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