https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС - РИА Новости, 16.02.2024
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС
Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:35
2024-02-16T11:35
2024-02-16T11:35
в мире
япония
фукуи (префектура)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:278:3082:2011_1920x0_80_0_0_27449bc30cc441fc3054cad5c62281a7.jpg
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры Фукуи, передает агентство Киодо со ссылкой на Японское агентство по атомной энергии. Отмечается, что возгорание началось с распределительного щита около 11.40 по местному времени (05.40 мск). Пожар был потушен сотрудниками станции на месте. В результате инцидента пострадавших нет. Запущенный в 1978 году реактор на АЭС "Фуген" стал первым в мире, который стал работать на MOX-топливе (Mixed-Oxide fuel). Он проработал до марта 2003 года. В настоящее время ведутся работы по его демонтажу.
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html
япония
фукуи (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3c5b60ddb840f44684e8eee38a92615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фукуи (префектура)
В мире, Япония, Фукуи (префектура)
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС "Фуген"
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры Фукуи, передает агентство Киодо со ссылкой на Японское агентство по атомной энергии.
Отмечается, что возгорание началось с распределительного щита около 11.40 по местному времени (05.40 мск). Пожар был потушен сотрудниками станции на месте.
В результате инцидента пострадавших нет.
Запущенный в 1978 году реактор на АЭС "Фуген" стал первым в мире, который стал работать на MOX-топливе (Mixed-Oxide fuel). Он проработал до марта 2003 года. В настоящее время ведутся работы по его демонтажу.
На АЭС во Франции произошел пожар