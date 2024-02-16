https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html

В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС

В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС - РИА Новости, 16.02.2024

В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС

Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:35

2024-02-16T11:35

2024-02-16T11:35

в мире

япония

фукуи (префектура)

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ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры Фукуи, передает агентство Киодо со ссылкой на Японское агентство по атомной энергии. Отмечается, что возгорание началось с распределительного щита около 11.40 по местному времени (05.40 мск). Пожар был потушен сотрудниками станции на месте. В результате инцидента пострадавших нет. Запущенный в 1978 году реактор на АЭС "Фуген" стал первым в мире, который стал работать на MOX-топливе (Mixed-Oxide fuel). Он проработал до марта 2003 года. В настоящее время ведутся работы по его демонтажу.

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html

япония

фукуи (префектура)

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в мире, япония, фукуи (префектура)