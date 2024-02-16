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В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС - РИА Новости, 16.02.2024
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11:35 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС - РИА Новости, 16.02.2024
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС
Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:35
2024-02-16T11:35
в мире
япония
фукуи (префектура)
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ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры Фукуи, передает агентство Киодо со ссылкой на Японское агентство по атомной энергии. Отмечается, что возгорание началось с распределительного щита около 11.40 по местному времени (05.40 мск). Пожар был потушен сотрудниками станции на месте. В результате инцидента пострадавших нет. Запущенный в 1978 году реактор на АЭС "Фуген" стал первым в мире, который стал работать на MOX-топливе (Mixed-Oxide fuel). Он проработал до марта 2003 года. В настоящее время ведутся работы по его демонтажу.
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html
япония
фукуи (префектура)
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в мире, япония, фукуи (префектура)
В мире, Япония, Фукуи (префектура)
В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС

В Японии вспыхнул пожар в турбинном здании демонтируемого реактора АЭС "Фуген"

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
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ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в турбинном здании экспериментального реактора АЭС "Фуген", который в настоящее время демонтируется в городе Цуруга японской префектуры Фукуи, передает агентство Киодо со ссылкой на Японское агентство по атомной энергии.
Отмечается, что возгорание началось с распределительного щита около 11.40 по местному времени (05.40 мск). Пожар был потушен сотрудниками станции на месте.
В результате инцидента пострадавших нет.
Запущенный в 1978 году реактор на АЭС "Фуген" стал первым в мире, который стал работать на MOX-топливе (Mixed-Oxide fuel). Он проработал до марта 2003 года. В настоящее время ведутся работы по его демонтажу.
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В миреЯпонияФукуи (префектура)
 
 
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