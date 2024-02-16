https://ria.ru/20240216/aeroport-1927863898.html
Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах
Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах - РИА Новости, 16.02.2024
Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах
Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:49
2024-02-16T18:49
2024-02-16T20:08
россия
безопасность
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в пресс-службе ведомства.Там пояснили, что совместно с силовыми структурами проводится совершенствование правил безопасности. "Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в Минтрансе.Подчеркивается, что если такая мера появится, то будет носить краткосрочный характер, ее можно будет задействовать в период наибольшей опасности в конкретном аэропорту.В Минтрансе добавили, что речь идет про любой аэропорт, в котором вводится наивысший уровень безопасности. Там предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами.
https://ria.ru/20240118/krasnodar-1922195191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Безопасность, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах
Минтранс не исключил временного запрета на встречи и проводы в аэропортах
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что совместно с силовыми структурами проводится совершенствование правил безопасности.
«
"Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в Минтрансе.
Подчеркивается, что если такая мера появится, то будет носить краткосрочный характер, ее можно будет задействовать в период наибольшей опасности в конкретном аэропорту.
В Минтрансе добавили, что речь идет про любой аэропорт, в котором вводится наивысший уровень безопасности. Там предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами.
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