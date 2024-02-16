https://ria.ru/20240216/aeroport-1927863898.html

Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах

Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах - РИА Новости, 16.02.2024

Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах

Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:49

2024-02-16T18:49

2024-02-16T20:08

россия

безопасность

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в пресс-службе ведомства.Там пояснили, что совместно с силовыми структурами проводится совершенствование правил безопасности. "Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в Минтрансе.Подчеркивается, что если такая мера появится, то будет носить краткосрочный характер, ее можно будет задействовать в период наибольшей опасности в конкретном аэропорту.В Минтрансе добавили, что речь идет про любой аэропорт, в котором вводится наивысший уровень безопасности. Там предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами.

https://ria.ru/20240118/krasnodar-1922195191.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство транспорта рф (минтранс россии)