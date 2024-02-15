https://ria.ru/20240215/zurabishvili-1927596550.html

Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну

Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну - РИА Новости, 15.02.2024

Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предала всех и продолжает нарушать... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:09

2024-02-15T15:09

2024-02-15T15:09

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 фев – РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предала всех и продолжает нарушать конституцию страны. Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Несмотря на то, что суд признал ее нарушившей конституцию из-за несогласованных с правительством зарубежных визитов, Зурабишвили продолжает ездить за границу. "Саломе Зурабишвили совершила предательство в глазах каждого члена нашей партии. С нашей позиции, она не служит интересам государства. Она неоднократно нарушила конституцию и продолжает это делать. Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии. Хочу всем напомнить, что рейтинг госпожи Саломе был 1% и Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" сделали ее президентом", - заявил Гарибашвили журналистам. Глава партии считает, что президент не только не сделала ничего для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены Евросоюза, но и, наоборот, стремилась помешать этому. "Она сама решила стать радикальной, встать на сторону экстремистской оппозиции. Она вместе с оппозицией будет отмечать большое поражение", - добавил Гарибашвили.

https://ria.ru/20240206/gruziya-1925644999.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили