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Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну - РИА Новости, 15.02.2024
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15:09 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/zurabishvili-1927596550.html
Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну
Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну - РИА Новости, 15.02.2024
Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предала всех и продолжает нарушать... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:09
2024-02-15T15:09
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 15 фев – РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предала всех и продолжает нарушать конституцию страны. Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Несмотря на то, что суд признал ее нарушившей конституцию из-за несогласованных с правительством зарубежных визитов, Зурабишвили продолжает ездить за границу. "Саломе Зурабишвили совершила предательство в глазах каждого члена нашей партии. С нашей позиции, она не служит интересам государства. Она неоднократно нарушила конституцию и продолжает это делать. Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии. Хочу всем напомнить, что рейтинг госпожи Саломе был 1% и Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" сделали ее президентом", - заявил Гарибашвили журналистам. Глава партии считает, что президент не только не сделала ничего для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены Евросоюза, но и, наоборот, стремилась помешать этому. "Она сама решила стать радикальной, встать на сторону экстремистской оппозиции. Она вместе с оппозицией будет отмечать большое поражение", - добавил Гарибашвили.
https://ria.ru/20240206/gruziya-1925644999.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили
Глава "Грузинской мечты" заявил, что президент Зурабишвили предала страну

Гарибашвили: президент Зурабишвили не служит интересам Грузии и предала всех

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 фев – РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предала всех и продолжает нарушать конституцию страны.
Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Несмотря на то, что суд признал ее нарушившей конституцию из-за несогласованных с правительством зарубежных визитов, Зурабишвили продолжает ездить за границу.
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Президент Грузии обвинила правящую партию в тесных связях с Россией
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"Саломе Зурабишвили совершила предательство в глазах каждого члена нашей партии. С нашей позиции, она не служит интересам государства. Она неоднократно нарушила конституцию и продолжает это делать. Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии. Хочу всем напомнить, что рейтинг госпожи Саломе был 1% и Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" сделали ее президентом", - заявил Гарибашвили журналистам.
Глава партии считает, что президент не только не сделала ничего для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены Евросоюза, но и, наоборот, стремилась помешать этому.
"Она сама решила стать радикальной, встать на сторону экстремистской оппозиции. Она вместе с оппозицией будет отмечать большое поражение", - добавил Гарибашвили.
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В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий Гарибашвили
 
 
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