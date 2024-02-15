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Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами - РИА Новости, 15.02.2024
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Культура
 
16:01 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/zemlyane-1927613872.html
Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами
Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами - РИА Новости, 15.02.2024
Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами
Музыканты группы "Земляне" и певец Роман Архипов выступили перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:01
2024-02-15T16:01
культура
мелитополь
роман архипов
группа "земляне"
евгений балицкий
запорожская область
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Музыканты группы "Земляне" и певец Роман Архипов выступили перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области, следует из сюжета херсонского телеканала "Таврия". Участники коллектива приехали в регион в рамках патриотического марафона "Русского Радио". Музыканты также вручили бойцам необходимое военное оборудование: два БПЛА и базовую станцию разведывательного комплекса Supercam. Добровольцы поблагодарили гостей за оказанную помощь и выступление, которое подняло боевой дух. "Участники группы "Земляне" давно определились со своей гражданской позицией - с момента рождения мы за своих", - подчеркнули участники коллектива. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе губернатора региона Евгения Балицкого. Позже батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.
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мелитополь, роман архипов, группа "земляне", евгений балицкий, запорожская область, россия
Культура, Мелитополь, Роман Архипов, Группа "Земляне", Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия
Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами

Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами батальона Судоплатова

© Телеканал "Таврия" Херсонская областьВыступление группы "Земляне" перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области
Выступление группы Земляне перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области
© Телеканал "Таврия" Херсонская область
Выступление группы "Земляне" перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Музыканты группы "Земляне" и певец Роман Архипов выступили перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области, следует из сюжета херсонского телеканала "Таврия".
Участники коллектива приехали в регион в рамках патриотического марафона "Русского Радио". Музыканты также вручили бойцам необходимое военное оборудование: два БПЛА и базовую станцию разведывательного комплекса Supercam. Добровольцы поблагодарили гостей за оказанную помощь и выступление, которое подняло боевой дух.
«
"Участники группы "Земляне" давно определились со своей гражданской позицией - с момента рождения мы за своих", - подчеркнули участники коллектива.
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе губернатора региона Евгения Балицкого. Позже батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке
14 февраля, 16:18
 
КультураМелитопольРоман АрхиповГруппа "Земляне"Евгений БалицкийЗапорожская областьРоссия
 
 
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