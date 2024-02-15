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Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами

Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами - РИА Новости, 15.02.2024

Группа "Земляне" выступила в Мелитополе перед бойцами

Музыканты группы "Земляне" и певец Роман Архипов выступили перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:01

2024-02-15T16:01

2024-02-15T16:01

культура

мелитополь

роман архипов

группа "земляне"

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Музыканты группы "Земляне" и певец Роман Архипов выступили перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области, следует из сюжета херсонского телеканала "Таврия". Участники коллектива приехали в регион в рамках патриотического марафона "Русского Радио". Музыканты также вручили бойцам необходимое военное оборудование: два БПЛА и базовую станцию разведывательного комплекса Supercam. Добровольцы поблагодарили гостей за оказанную помощь и выступление, которое подняло боевой дух. "Участники группы "Земляне" давно определились со своей гражданской позицией - с момента рождения мы за своих", - подчеркнули участники коллектива. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе губернатора региона Евгения Балицкого. Позже батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.

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мелитополь, роман архипов, группа "земляне", евгений балицкий, запорожская область, россия