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"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
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19:25 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927661944.html
"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского
"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского
Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который совершил визит во Францию с целью подписать соглашение в области... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:25
2024-02-15T19:25
политика
франция
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который совершил визит во Францию с целью подписать соглашение в области безопасности.&quot;Он приехал попрошайничать! Уничтожение его армии обходится нам в целое состояние. Позор! И Макрону придется ему заплатить!&quot; — возмутился пользователь."Пусть заберет свою пшеницу и курятину. Это единственное, что Макрон должен сказать Зеленскому, если он действительно защищает наших фермеров", — заявили в комментариях."Еще один визит, из-за которого наш дефицит вырастет на сколько-то миллиардов евро", — отметили в беседе."Не в обиду Макрону, но французы не объявляли войну России!" — заметил участник дискуссии."И это все — за спиной французов, чье мнение даже не спрашивают. Какая красота эта ваша демократия!" — пишет читатель.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html
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политика, франция, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Франция, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России

"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который совершил визит во Францию с целью подписать соглашение в области безопасности.
«

"Он приехал попрошайничать! Уничтожение его армии обходится нам в целое состояние. Позор! И Макрону придется ему заплатить!" — возмутился пользователь.

"Пусть заберет свою пшеницу и курятину. Это единственное, что Макрон должен сказать Зеленскому, если он действительно защищает наших фермеров", — заявили в комментариях.
"Еще один визит, из-за которого наш дефицит вырастет на сколько-то миллиардов евро", — отметили в беседе.
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"Не в обиду Макрону, но французы не объявляли войну России!" — заметил участник дискуссии.
"И это все — за спиной французов, чье мнение даже не спрашивают. Какая красота эта ваша демократия!" — пишет читатель.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Одесса - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Что нам с этим делать?". В США раскрыли, в каких границах оставят Украину
Вчера, 17:06
 
ПолитикаФранцияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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