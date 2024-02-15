https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927661944.html

"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского

"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024

"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского

Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который совершил визит во Францию с целью подписать соглашение в области... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:25

2024-02-15T19:25

2024-02-15T19:25

политика

франция

россия

украина

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который совершил визит во Францию с целью подписать соглашение в области безопасности."Он приехал попрошайничать! Уничтожение его армии обходится нам в целое состояние. Позор! И Макрону придется ему заплатить!" — возмутился пользователь."Пусть заберет свою пшеницу и курятину. Это единственное, что Макрон должен сказать Зеленскому, если он действительно защищает наших фермеров", — заявили в комментариях."Еще один визит, из-за которого наш дефицит вырастет на сколько-то миллиардов евро", — отметили в беседе."Не в обиду Макрону, но французы не объявляли войну России!" — заметил участник дискуссии."И это все — за спиной французов, чье мнение даже не спрашивают. Какая красота эта ваша демократия!" — пишет читатель.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927629711.html

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, франция, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии