https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927472186.html

Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского

Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024

Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского

Если Вооруженные силы Украины попадут в еще один "котел" во время заграничной поездки Владимира Зеленского, это может заставить его подписать соглашение о... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T04:17

2024-02-15T04:17

2024-02-15T04:18

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Если Вооруженные силы Украины попадут в еще один "котел" во время заграничной поездки Владимира Зеленского, это может заставить его подписать соглашение о прекращении огня, такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым."Президент страны сейчас поедет за границу решать политические вопросы, военно-политические. На войне ведь все бывает, – раз, и произойдет катастрофа – Иловайск, Дебальцево… "Минск-1", "Минск-2". А это будет уже "Минск-3", — спрогнозировал Стариков.По словам эксперта, любое мирное соглашение, на которое пойдет руководство Украины, станет возможным лишь после крупного провала на фронте."Не бывает "минсков" без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел этого говорить, но это говорить надо", – отметил Стариков.Ранее NYT со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности.В 2014 году украинские войска попали в "котел" в районе города Иловайск в ДНР, понеся огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров.В следующем году вооруженные силы Донецкой народной республики разгромили части ВСУ, зажатые в кольцо в районе города Дебальцево. Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории. Если бы ВСУ это удалось, сообщение между Луганском и Донецком было бы практически полностью перерезано.

https://ria.ru/20240215/front-1927468469.html

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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, олег стариков, донецкая народная республика, дебальцево, иловайск