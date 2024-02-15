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Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 15.02.2024 (обновлено: 04:18 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927472186.html
Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского
Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского
Если Вооруженные силы Украины попадут в еще один "котел" во время заграничной поездки Владимира Зеленского, это может заставить его подписать соглашение о... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:17
2024-02-15T04:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
олег стариков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Если Вооруженные силы Украины попадут в еще один "котел" во время заграничной поездки Владимира Зеленского, это может заставить его подписать соглашение о прекращении огня, такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым."Президент страны сейчас поедет за границу решать политические вопросы, военно-политические. На войне ведь все бывает, – раз, и произойдет катастрофа – Иловайск, Дебальцево… "Минск-1", "Минск-2". А это будет уже "Минск-3", — спрогнозировал Стариков.По словам эксперта, любое мирное соглашение, на которое пойдет руководство Украины, станет возможным лишь после крупного провала на фронте."Не бывает "минсков" без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел этого говорить, но это говорить надо", – отметил Стариков.Ранее NYT со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности.В 2014 году украинские войска попали в "котел" в районе города Иловайск в ДНР, понеся огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров.В следующем году вооруженные силы Донецкой народной республики разгромили части ВСУ, зажатые в кольцо в районе города Дебальцево. Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории. Если бы ВСУ это удалось, сообщение между Луганском и Донецком было бы практически полностью перерезано.
https://ria.ru/20240215/front-1927468469.html
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украина
россия
донецкая народная республика
дебальцево
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, олег стариков, донецкая народная республика, дебальцево, иловайск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Олег Стариков, Донецкая Народная Республика, Дебальцево, Иловайск
Смертельный котел. Офицер СБУ раскрыл слабое место Зеленского

Полковник СБУ Стариков: очередной котел для ВСУ заставит Зеленского пойти на мир

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Если Вооруженные силы Украины попадут в еще один "котел" во время заграничной поездки Владимира Зеленского, это может заставить его подписать соглашение о прекращении огня, такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым.
"Президент страны сейчас поедет за границу решать политические вопросы, военно-политические. На войне ведь все бывает, – раз, и произойдет катастрофа – Иловайск, Дебальцево… "Минск-1", "Минск-2". А это будет уже "Минск-3", — спрогнозировал Стариков.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"По всему фронту". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
02:41
По словам эксперта, любое мирное соглашение, на которое пойдет руководство Украины, станет возможным лишь после крупного провала на фронте.
«
"Не бывает "минсков" без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел этого говорить, но это говорить надо", – отметил Стариков.
Ранее NYT со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности.
В 2014 году украинские войска попали в "котел" в районе города Иловайск в ДНР, понеся огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров.
В следующем году вооруженные силы Донецкой народной республики разгромили части ВСУ, зажатые в кольцо в районе города Дебальцево. Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории. Если бы ВСУ это удалось, сообщение между Луганском и Донецком было бы практически полностью перерезано.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Нация в опасности. Поступок Путина напугал США
01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныОлег СтариковДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоИловайск
 
 
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