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На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса - РИА Новости, 15.02.2024
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20:11 15.02.2024 (обновлено: 23:06 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/zakon-1927666526.html
На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса
На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса - РИА Новости, 15.02.2024
На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса
Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:11
2024-02-15T23:06
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины. Украинский депутат Ярослав Железняк 21 декабря сообщал, что Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ. &quot;Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности &lt;…&gt; возвращен с подписью Владимира Зеленского&quot;, — говорится на сайте Верховной рады.После подписания закона Зеленским, документ вступает в силу. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021-го депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918428065.html
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса

Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины.
«
Украинский депутат Ярослав Железняк 21 декабря сообщал, что Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ.
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«

"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> возвращен с подписью Владимира Зеленского", — говорится на сайте Верховной рады.

После подписания закона Зеленским, документ вступает в силу.
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021-го депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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