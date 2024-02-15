https://ria.ru/20240215/zakon-1927666526.html

На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса

На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса - РИА Новости, 15.02.2024

На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса

Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:11

2024-02-15T20:11

2024-02-15T23:06

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины. Украинский депутат Ярослав Железняк 21 декабря сообщал, что Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ. "Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> возвращен с подписью Владимира Зеленского", — говорится на сайте Верховной рады.После подписания закона Зеленским, документ вступает в силу. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021-го депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918428065.html

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины