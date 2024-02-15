Рейтинг@Mail.ru
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/zakazy-1927663339.html
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что заказами точно все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:32
2024-02-15T19:32
технологии
россия
владимир путин
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927651020_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_22584ea17dc1a22fe185f788245c8c46.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что заказами точно все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены. Он подчеркнул, что "заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены". "Но речь не только о военной технике", - уточнил глава государства. Он обратил внимание на то, что сейчас в среднем по отрасли предприятия ОПК выпускают порядка 20 процентов продукции гражданского назначения. "И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать. Причем на предприятиях ОПК она не примитивная, это не просто ложки, вилки, тарелки. Это тоже высокотехнологичная техника", - отметил Путин. "По этому направлению, по гражданке, тоже много будет и работы, и интересных заказов", - пообещал он. Для примера президент привел "Уралвагонзавод", который выпускает в год несколько тысяч вагонов. "Да, сейчас у нас более острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - уверен глава государства.
https://ria.ru/20240215/tekhnika-1927662728.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927651020_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_aa99545e94e67bc42a10b0b1976eb83f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, уралвагонзавод
Технологии, Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин

Путин: все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что заказами точно все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены.
Он подчеркнул, что "заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены". "Но речь не только о военной технике", - уточнил глава государства. Он обратил внимание на то, что сейчас в среднем по отрасли предприятия ОПК выпускают порядка 20 процентов продукции гражданского назначения.
«
"И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать. Причем на предприятиях ОПК она не примитивная, это не просто ложки, вилки, тарелки. Это тоже высокотехнологичная техника", - отметил Путин. "По этому направлению, по гражданке, тоже много будет и работы, и интересных заказов", - пообещал он.
Для примера президент привел "Уралвагонзавод", который выпускает в год несколько тысяч вагонов. "Да, сейчас у нас более острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - уверен глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники
Вчера, 19:30
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала