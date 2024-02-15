https://ria.ru/20240215/zakazy-1927663339.html
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что заказами точно все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:32
2024-02-15T19:32
2024-02-15T19:32
технологии
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что заказами точно все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены. Он подчеркнул, что "заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены". "Но речь не только о военной технике", - уточнил глава государства. Он обратил внимание на то, что сейчас в среднем по отрасли предприятия ОПК выпускают порядка 20 процентов продукции гражданского назначения. "И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать. Причем на предприятиях ОПК она не примитивная, это не просто ложки, вилки, тарелки. Это тоже высокотехнологичная техника", - отметил Путин. "По этому направлению, по гражданке, тоже много будет и работы, и интересных заказов", - пообещал он. Для примера президент привел "Уралвагонзавод", который выпускает в год несколько тысяч вагонов. "Да, сейчас у нас более острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - уверен глава государства.
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технологии, россия, владимир путин, уралвагонзавод
Технологии, Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами, заявил Путин
Путин: все предприятия ОПК точно будут обеспечены заказами
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что заказами точно все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены.
Он подчеркнул, что "заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены". "Но речь не только о военной технике", - уточнил глава государства. Он обратил внимание на то, что сейчас в среднем по отрасли предприятия ОПК выпускают порядка 20 процентов продукции гражданского назначения.
«
"И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать. Причем на предприятиях ОПК она не примитивная, это не просто ложки, вилки, тарелки. Это тоже высокотехнологичная техника", - отметил Путин. "По этому направлению, по гражданке, тоже много будет и работы, и интересных заказов", - пообещал он.
Для примера президент привел "Уралвагонзавод", который выпускает в год несколько тысяч вагонов. "Да, сейчас у нас более острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - уверен глава государства.
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники