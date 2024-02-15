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Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия" - РИА Новости, 15.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:09 15.02.2024 (обновлено: 19:09 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html
Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"
Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия" - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"
Владимир Путин поручил правительству продлить выставку "Россия" на ВДНХ до 8 июля, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:09
2024-02-15T19:09
выставка-форум "россия"
владимир путин
россия
михаил мишустин
антон вайно
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству продлить выставку "Россия" на ВДНХ до 8 июля, сообщается на сайте Кремля.&quot;Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения международной выставки-форума &quot;Россия&quot;, — говорится в документе.Глава государства призвал предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение мероприятия, а также внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты.Срок исполнения поручения — 1 мая 2024 года. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.О продлении выставки на прошлой неделе заявил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль. До этого Путин предложил пролонгировать ее хотя бы на летний период.Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что это решение даст гостям из самых отдаленных уголков России возможность побывать на выставке. "Мы счастливы разделить гордость за успехи нашей страны с еще большим количеством посетителей. Дирекция выставки сделает все возможное, чтобы продолжить удивлять и восхищать своих гостей. Счастье, что так много разных людей чувствует нашу особую атмосферу любви и семейного тепла", — сказала она.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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Наталья Макарова
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владимир путин, россия, михаил мишустин, антон вайно, максим древаль
Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Антон Вайно, Максим Древаль
Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"

Путин поручил правительству продлить до 8 июля срок работы выставки "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Световая инсталляция на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству продлить выставку "Россия" на ВДНХ до 8 июля, сообщается на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения международной выставки-форума "Россия", — говорится в документе.

Глава государства призвал предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение мероприятия, а также внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты.
Срок исполнения поручения — 1 мая 2024 года. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.
О продлении выставки на прошлой неделе заявил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль. До этого Путин предложил пролонгировать ее хотя бы на летний период.
Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что это решение даст гостям из самых отдаленных уголков России возможность побывать на выставке. "Мы счастливы разделить гордость за успехи нашей страны с еще большим количеством посетителей. Дирекция выставки сделает все возможное, чтобы продолжить удивлять и восхищать своих гостей. Счастье, что так много разных людей чувствует нашу особую атмосферу любви и семейного тепла", — сказала она.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Наши таланты: чем удивляет международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в павильоне №19 АТОМ

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

Пленарная сессия О ключевых результатах и достижениях в области культуры

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Прошел показ "Носи российское".

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

Шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей выставки угощали блинами.

Блинный фестиваль на Международной выставке-форуме Россия

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

Презентация комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

Александр Малькевич на презентации комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

Панельная дискуссия Государственные приоритеты в молодежной политике

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

Концерт лауреатов Агутин разных лет

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

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12 из 15
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Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

Концерт творческих коллективов регионов России Наши Таланты

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

Торжественный концерт Ритмы промышленности

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На нем выступил певец Денис Майданов.

Денис Майданов на торжественном концерте Ритмы промышленности

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"Владимир ПутинРоссияМихаил МишустинАнтон ВайноМаксим Древаль
 
 
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