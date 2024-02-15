https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html

Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"

Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия" - РИА Новости, 15.02.2024

Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"

Владимир Путин поручил правительству продлить выставку "Россия" на ВДНХ до 8 июля, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:09

2024-02-15T18:09

2024-02-15T19:09

выставка-форум "россия"

владимир путин

россия

михаил мишустин

антон вайно

максим древаль

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству продлить выставку "Россия" на ВДНХ до 8 июля, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения международной выставки-форума "Россия", — говорится в документе.Глава государства призвал предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение мероприятия, а также внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты.Срок исполнения поручения — 1 мая 2024 года. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.О продлении выставки на прошлой неделе заявил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль. До этого Путин предложил пролонгировать ее хотя бы на летний период.Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что это решение даст гостям из самых отдаленных уголков России возможность побывать на выставке. "Мы счастливы разделить гордость за успехи нашей страны с еще большим количеством посетителей. Дирекция выставки сделает все возможное, чтобы продолжить удивлять и восхищать своих гостей. Счастье, что так много разных людей чувствует нашу особую атмосферу любви и семейного тепла", — сказала она.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, михаил мишустин, антон вайно, максим древаль