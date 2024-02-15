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Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США - РИА Новости, 15.02.2024
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США
Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:40
2024-02-15T23:40
2024-02-15T23:42
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США. "Я думаю, господин (президент РФ) Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины... и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Накануне президент РФ заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, однако нынешний президент Джо Байден предпочтительнее, поскольку является человеком "более опытным и прогнозируемым". Очередные выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Основная гонка, согласно большинству прогнозов, может развернуться между действующим главой государства Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.
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В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США
Кирби посоветовал руководству России "держаться подальше" от выборов в США