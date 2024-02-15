https://ria.ru/20240215/vybory-1927693409.html

Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США

Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США - РИА Новости, 15.02.2024

Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США

Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:40

2024-02-15T23:40

2024-02-15T23:42

в мире

россия

сша

украина

джо байден

джон кирби

дональд трамп

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151698/76/1516987612_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2875f415b13c5198c3a10f58232fb415.jpg

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США. "Я думаю, господин (президент РФ) Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины... и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Накануне президент РФ заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, однако нынешний президент Джо Байден предпочтительнее, поскольку является человеком "более опытным и прогнозируемым". Очередные выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Основная гонка, согласно большинству прогнозов, может развернуться между действующим главой государства Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, джо байден, джон кирби, дональд трамп, президентские выборы в сша