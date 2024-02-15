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Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США - РИА Новости, 15.02.2024
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23:40 15.02.2024 (обновлено: 23:42 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/vybory-1927693409.html
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США - РИА Новости, 15.02.2024
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США
Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:40
2024-02-15T23:42
в мире
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сша
украина
джо байден
джон кирби
дональд трамп
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США. "Я думаю, господин (президент РФ) Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины... и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Накануне президент РФ заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, однако нынешний президент Джо Байден предпочтительнее, поскольку является человеком "более опытным и прогнозируемым". Очередные выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Основная гонка, согласно большинству прогнозов, может развернуться между действующим главой государства Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, джон кирби, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Белый дом посоветовал властям России "держаться подальше" от выборов в США

Кирби посоветовал руководству России "держаться подальше" от выборов в США

© РИА Новости / Михаил Тургиев Вашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Вашингтон . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг призвал руководство РФ "держаться подальше" от предстоящих в ноябре выборах президента США.
«
"Я думаю, господин (президент РФ) Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины... и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Накануне президент РФ заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, однако нынешний президент Джо Байден предпочтительнее, поскольку является человеком "более опытным и прогнозируемым".
Очередные выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Основная гонка, согласно большинству прогнозов, может развернуться между действующим главой государства Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Эксперт объяснил, почему США заранее винят Россию во вмешательстве в выборы
10 января, 11:42
 
В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденДжон КирбиДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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