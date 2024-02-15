https://ria.ru/20240215/vsu-1927525423.html

В Киеве разработали две концепции освобождения от армии за деньги

В Киеве разработали две концепции освобождения от армии за деньги - РИА Новости, 15.02.2024

В Киеве разработали две концепции освобождения от армии за деньги

Офис Владимира Зеленского и группа депутатов парламента Украины разработали две концепции, согласно которым военнообязанных сотрудников предприятий будут... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:49

2024-02-15T11:49

2024-02-15T11:49

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского и группа депутатов парламента Украины разработали две концепции, согласно которым военнообязанных сотрудников предприятий будут освобождать от армии на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет, сообщает украинское издание "Укррудпром". Двадцать шестого января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных. "Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны", - сообщает издание. Отмечается, что модель офиса Зеленского базируется на реально получаемой заработной плате, с которой выплачивается соответствующий налог. В этом проекте речь идет о тех, у кого официально заплата составляет от 30 до 35 тысяч гривен (от 790 до 920 долларов) в месяц. Предложенная депутатами модель базируется на внедрении "нового квазиналога", подразумевающего уплату значительно большего размера. Как уточняет издание, речь идет о ежемесячном взносе в размере 20 тысяч гривен (524 доллара). Собираемые таким образом средства депутаты рассчитывают направить на оборону страны. "Обе концепции похожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета — они могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год (до 9,2 миллиарда долларов). Впрочем, окончательного выбранного варианта еще нет", - говорится в сообщении. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную Раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр