https://ria.ru/20240215/vstrecha-1927480260.html

Эксперт назвал условие встречи патриарха Кирилла и папы римского

Эксперт назвал условие встречи патриарха Кирилла и папы римского - РИА Новости, 15.02.2024

Эксперт назвал условие встречи патриарха Кирилла и папы римского

Встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет возможна, если духовные лидеры будут ощущать, что они могут повлиять на... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:06

2024-02-15T08:06

2024-02-15T08:06

религия

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет возможна, если духовные лидеры будут ощущать, что они могут повлиять на достижение мира, причем не только в украинском конфликте, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Ранее советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что рабочие контакты с представителями Римско-католической церкви, наряду с представителями других христианских конфессий, это часть повседневной деятельности Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. "Встреча патриарха Кирилла и папы Франциска может произойти тогда, когда церковные лидеры поймут, что они готовы повлиять на установление мира или по крайней мере приблизить его. Именно мир будет ключевым словом на будущей встрече предстоятелей двух церквей. Однако это мир, понимаемый достаточно широко, поэтому и повестка нового саммита будет явно шире, чем просто отношение к украинскому кризису. Для Русской церкви и Ватикана большое значение имеет прекращение конфликта на Украине, но повлиять папа и патриарх могут, по сути, только на разрешение гуманитарных вопросов", - сказал Лункин РИА Новости. Важной темой, по его мнению, остается межцерковный и межрелигиозный мир на Украине, который разрушает сама киевская власть. Кроме того, при встрече духовные лидеры будут вынуждены и дать оценку событиям на Ближнем Востоке, и найти новый общий подход к традиционным ценностям. "На Западе постепенно приходит осознание того, что политика Зеленского основана на дискриминации Украинской церкви и фактически еще больше раскалывает страну. Если понтифик осмелится осудить антицерковную политику Киева, то это резко повышает шансы на организацию новой встречи глав церквей, но папа Франциск пока предпочитает более умеренную позицию. Помимо этого, повестка встречи будет включать в себя и оценку событий на Ближнем Востоке вокруг сектора Газа, тем более что одним из вариантов места встречи в 2022 году был Иерусалим. Заново папе и патриарху придется давать оценку роли христианства и традиционных ценностей в мире, отношениям Востока и Запада, к чему Франциск, все чаще обвиняемый в либерализме, вряд ли готов. Московский патриархат, со своей стороны, естественно не готов идти на компромиссные формулировки, которые касаются библейских консервативных ценностей и национальных интересов России в современном мировом кризисе", - добавил эксперт. В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Ее возможными площадками назывались Иерусалим, а позже - Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал, заморожена ватиканской стороной. Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921409184.html

https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), римско-католическая церковь