https://ria.ru/20240215/vsm-1927691803.html

Савельев попросил Путина о выделении средств на ВСМ Москва — Петербург

Савельев попросил Путина о выделении средств на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024

Савельев попросил Путина о выделении средств на ВСМ Москва — Петербург

Финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, в том числе, предполагает выделение 580,6 миллиарда... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:28

2024-02-15T23:28

2024-02-15T23:28

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, в том числе, предполагает выделение 580,6 миллиарда рублей из ФНБ, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев и попросил президента России Владимира Путина поддержать выделение средств. Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что общая стоимость этой ВСМ составляет 1,7 триллиона рублей. "(Прошу - ред.) поддержать выделение средств Фонда национального благосостояния в объеме 580,6 миллиарда рублей под 3% годовых", - сказал Савельев, обращаясь к Путину. Савельев рассказал, что рассматривались несколько вариантов финансирования и все они за исключением базового по оценке рабочей группы по ВСМ и негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" не реализуемы. "Это обусловлено невозможностью привлечь заемное финансирование свыше 1,5 триллиона рублей и сроком свыше 20 лет", - пояснил министр. Савельев рассказал, что в качестве базового сценария рабочей группой принята следующая структура финансирования: 218,5 миллиарда рублей - это взносы в уставный капитал концессионера, 290 миллиардов рублей - облигации пенсионного фонда "Газфонд", 903,8 миллиарда рублей - кредитные средства банков Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "которые готовы участвовать в проекте". "Также потребуется совокупная поддержка государства в объеме 609 миллиардов рублей на период строительных работ по проекту, в том числе 580,6 миллиарда рублей за счёт средств ФНБ под 3% годовых с полным возвратом к 2050 году и 28 миллиардов рублей - это капгрант на выкуп земельных участков за счёт средств федерального бюджета", - заявил Савельев. Кроме того, потребуется госсубсидия 299,4 миллиарда рублей в 2028-2030 годах на поддержку операционной деятельности концессионера на начальном этапе эксплуатации. "С учетом детальной проработки параметров просим Вас поддержать реализацию проекта с его началом в текущем году", - сказал министр, обращаясь к Путину. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва - Санкт- Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей. Детально источники финансирования не озвучены, но отмечалось, что планируется минимальное привлечение средств государства. Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов говорил, что, в частности, рассматриваются варианты привлечения до 580 миллиардов рублей из ФНБ или без них. Иванов ранее среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ в Петербург, называл группу "Синара" и "Сбер". О готовности инвестировать в строительство ВСМ в России заявил в июне 2023 года на ПМЭФ-2023 и основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, отметив, что вопрос в условиях. Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва-Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. Время в пути по ВСМ Москва-Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов. Президент РФ Владимир Путин говорил и о планах создания в стране целой сети ВСМ.

https://ria.ru/20240215/poezd-1927691492.html

https://ria.ru/20240215/proekt-1927683215.html

https://ria.ru/20240207/vsm-1925927989.html

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экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, валентин иванов