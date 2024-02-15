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Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать - РИА Новости, 15.02.2024
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22:21 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/vsm-1927685151.html
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать - РИА Новости, 15.02.2024
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
В России все равно надо будет развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки, надо комплексно к этому подойти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:21
2024-02-15T22:21
экономика
россия
владимир путин
октябрьская железная дорога
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 15 фев - РИА Новости. В России все равно надо будет развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки, надо комплексно к этому подойти, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства проводит совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. "Нам все равно нужно строить дополнительные мощности на Октябрьской железной дороге, так? Чтобы обеспечить провоз и скорость передвижения грузов по этой важнейшей магистрали", - сказал Путин. Президент уточнил, что на это потребуется приличная сумма - свыше полутриллиона рублей. "Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", - добавил президент.
https://ria.ru/20240215/proekt-1927683215.html
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экономика, россия, владимир путин, октябрьская железная дорога
Экономика, Россия, Владимир Путин, Октябрьская железная дорога
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать

Путин: надо все равно развивать высокоскоростные магистрали, это не игрушки

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 15 фев - РИА Новости. В России все равно надо будет развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки, надо комплексно к этому подойти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург
Вчера, 22:09
«
"Нам все равно нужно строить дополнительные мощности на Октябрьской железной дороге, так? Чтобы обеспечить провоз и скорость передвижения грузов по этой важнейшей магистрали", - сказал Путин.
Президент уточнил, что на это потребуется приличная сумма - свыше полутриллиона рублей.
«
"Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Вчера, 21:55
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОктябрьская железная дорога
 
 
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