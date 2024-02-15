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Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать - РИА Новости, 15.02.2024
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
В России все равно надо будет развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки, надо комплексно к этому подойти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:21
2024-02-15T22:21
2024-02-15T22:21
экономика
россия
владимир путин
октябрьская железная дорога
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 15 фев - РИА Новости. В России все равно надо будет развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки, надо комплексно к этому подойти, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства проводит совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. "Нам все равно нужно строить дополнительные мощности на Октябрьской железной дороге, так? Чтобы обеспечить провоз и скорость передвижения грузов по этой важнейшей магистрали", - сказал Путин. Президент уточнил, что на это потребуется приличная сумма - свыше полутриллиона рублей. "Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", - добавил президент.
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экономика, россия, владимир путин, октябрьская железная дорога
Экономика, Россия, Владимир Путин, Октябрьская железная дорога
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
Путин: надо все равно развивать высокоскоростные магистрали, это не игрушки