https://ria.ru/20240215/venesuela-1927693543.html

Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека

Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека - РИА Новости, 15.02.2024

Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека

Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:42

2024-02-15T23:42

2024-02-15T23:42

в мире

венесуэла

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД. "Венесуэла объявляет о решении приостановить деятельность технического консультативного офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле и в течение 30 дней провести ревизию технической кооперации, описанной в меморандуме о взаимопонимании, подписанном с этим офисом. Поэтому (Венесуэла) просит сотрудников офиса покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении. МИД отметил, что офис комиссара ООН должен "исправить перед международным сообществом свою колониальную, оскорбительную позицию, нарушающую устав ООН". Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы". МИД подчеркивает, что путем диалога старался изменить политику офиса в отношении страны. "Однако офис верховного комиссара усилил атаки на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240131/venesuela-1924482335.html

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, оон