Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/venesuela-1927693543.html
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека - РИА Новости, 15.02.2024
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека
Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:42
2024-02-15T23:42
в мире
венесуэла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД. "Венесуэла объявляет о решении приостановить деятельность технического консультативного офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле и в течение 30 дней провести ревизию технической кооперации, описанной в меморандуме о взаимопонимании, подписанном с этим офисом. Поэтому (Венесуэла) просит сотрудников офиса покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении. МИД отметил, что офис комиссара ООН должен "исправить перед международным сообществом свою колониальную, оскорбительную позицию, нарушающую устав ООН". Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы". МИД подчеркивает, что путем диалога старался изменить политику офиса в отношении страны. "Однако офис верховного комиссара усилил атаки на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240131/venesuela-1924482335.html
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, оон
В мире, Венесуэла, ООН
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека

Венесуэла приостановила работу офиса верховного комиссара ООН по правам человека

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД.
«
"Венесуэла объявляет о решении приостановить деятельность технического консультативного офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле и в течение 30 дней провести ревизию технической кооперации, описанной в меморандуме о взаимопонимании, подписанном с этим офисом. Поэтому (Венесуэла) просит сотрудников офиса покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении.
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу
31 января, 02:57
МИД отметил, что офис комиссара ООН должен "исправить перед международным сообществом свою колониальную, оскорбительную позицию, нарушающую устав ООН".
Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы".
МИД подчеркивает, что путем диалога старался изменить политику офиса в отношении страны. "Однако офис верховного комиссара усилил атаки на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа", - говорится в заявлении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом
15 января, 22:50
 
В миреВенесуэлаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала