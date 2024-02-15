https://ria.ru/20240215/venesuela-1927693543.html
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека - РИА Новости, 15.02.2024
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека
Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:42
2024-02-15T23:42
2024-02-15T23:42
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД. "Венесуэла объявляет о решении приостановить деятельность технического консультативного офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле и в течение 30 дней провести ревизию технической кооперации, описанной в меморандуме о взаимопонимании, подписанном с этим офисом. Поэтому (Венесуэла) просит сотрудников офиса покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении. МИД отметил, что офис комиссара ООН должен "исправить перед международным сообществом свою колониальную, оскорбительную позицию, нарушающую устав ООН". Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы". МИД подчеркивает, что путем диалога старался изменить политику офиса в отношении страны. "Однако офис верховного комиссара усилил атаки на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венесуэла, оон
Венесуэла закрывает офис верховного комиссара ООН по правам человека
Венесуэла приостановила работу офиса верховного комиссара ООН по правам человека
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД.
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"Венесуэла объявляет о решении приостановить деятельность технического консультативного офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле и в течение 30 дней провести ревизию технической кооперации, описанной в меморандуме о взаимопонимании, подписанном с этим офисом. Поэтому (Венесуэла) просит сотрудников офиса покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении.
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МИД отметил, что офис комиссара ООН должен "исправить перед международным сообществом свою колониальную, оскорбительную позицию, нарушающую устав ООН".
Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы".
МИД подчеркивает, что путем диалога старался изменить политику офиса в отношении страны. "Однако офис верховного комиссара усилил атаки на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа", - говорится в заявлении.
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