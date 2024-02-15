https://ria.ru/20240215/ukraina-1927650177.html

"Последствия радикальные". В США сделали заявление о конфликте с Россией

"Последствия радикальные". В США сделали заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 15.02.2024

"Последствия радикальные". В США сделали заявление о конфликте с Россией

Прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов приведет к краху Киева и повлияет на Европу, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:32

2024-02-15T18:32

2024-02-15T18:32

политика

украина

киев

сергей лавров

евросоюз

вооруженные силы украины

nbc

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов приведет к краху Киева и повлияет на Европу, пишет газета Washington Post."Последствия прекращения поддержки (со стороны США. — Прим. ред.) сейчас будут радикальными. Украинская экономика может рухнуть, что вызовет цепную реакцию по всей Европе и миру", — говорится в статье.По мнению американских журналистов, поражение Киева в конфликте с Москвой приведет к новой волне эмиграции жителей Украины в ЕС, что существенно дестабилизирует обстановку на континенте.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927629711.html

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политика, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, nbc, европа