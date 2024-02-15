https://ria.ru/20240215/ukraina-1927629711.html

"Что нам с этим делать?". В США раскрыли, в каких границах оставят Украину

"Что нам с этим делать?". В США раскрыли, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 15.02.2024

"Что нам с этим делать?". В США раскрыли, в каких границах оставят Украину

Россия продиктует условия мирного соглашения Украине, когда Киев потеряет выход к Черному морю, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:06

2024-02-15T17:06

2024-02-15T17:06

политика

украина

россия

киев

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия продиктует условия мирного соглашения Украине, когда Киев потеряет выход к Черному морю, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в эфире YouTube-канала Duran."Представьте, что Украина потеряла побережье Черного моря. Что мы будем с этим делать? <…> Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе", — рассуждает эксперт.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские области. При формировании СССР Ленин "передал все Украине", а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927437620.html

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политика, украина, россия, киев, владимир путин