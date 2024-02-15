СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ
DPA: Зеленский и Шольц могут подписать двустороннее соглашение о безопасности
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе визита последнего в Берлин в пятницу, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности, передает агентство DPA.
Ранее в офисе Зеленского заявили о том, что в пятницу он помимо Германии посетит Францию, где проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и подпишет двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине.
"Источник в правительстве подтвердил встречу Зеленского с федеральным канцлером Шольцем. Ожидается, что на ней, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", - говорится в сообщении.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.