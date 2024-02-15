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СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927604915.html
СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ
СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе визита последнего в Берлин в пятницу, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:35
2024-02-15T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе визита последнего в Берлин в пятницу, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности, передает агентство DPA. Ранее в офисе Зеленского заявили о том, что в пятницу он помимо Германии посетит Францию, где проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и подпишет двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине. "Источник в правительстве подтвердил встречу Зеленского с федеральным канцлером Шольцем. Ожидается, что на ней, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", - говорится в сообщении. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных. В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ

DPA: Зеленский и Шольц могут подписать двустороннее соглашение о безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе визита последнего в Берлин в пятницу, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности, передает агентство DPA.
Ранее в офисе Зеленского заявили о том, что в пятницу он помимо Германии посетит Францию, где проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и подпишет двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине.
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"Источник в правительстве подтвердил встречу Зеленского с федеральным канцлером Шольцем. Ожидается, что на ней, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", - говорится в сообщении.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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