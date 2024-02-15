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Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры - РИА Новости, 15.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:52 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927591610.html
Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры
Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры - РИА Новости, 15.02.2024
Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:52
2024-02-15T14:52
выборы президента россии — 2024
безопасность
украина
россия
владислав даванков
ситуация в днр и лнр
выборы президента рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры. "Эта программа мирного развития. Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной", - сказал Даванков на презентации своей предвыборной программы. Он рассказал, что посетил 19 регионов и в "каждом зале люди отвечали, что никто не хотел бы дойти до Варшавы и воевать с НАТО". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240214/svo-1927431134.html
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безопасность, украина, россия, владислав даванков, ситуация в днр и лнр, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Безопасность, Украина, Россия, Владислав Даванков, Ситуация в ДНР и ЛНР, Выборы президента РФ
Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры

Кандидат от "Новых людей" Даванков выступил за переговоры с Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры.
"Эта программа мирного развития. Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной", - сказал Даванков на презентации своей предвыборной программы. Он рассказал, что посетил 19 регионов и в "каждом зале люди отвечали, что никто не хотел бы дойти до Варшавы и воевать с НАТО".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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