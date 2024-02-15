Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры
Кандидат от "Новых людей" Даванков выступил за переговоры с Украиной
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры.
"Эта программа мирного развития. Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной", - сказал Даванков на презентации своей предвыборной программы. Он рассказал, что посетил 19 регионов и в "каждом зале люди отвечали, что никто не хотел бы дойти до Варшавы и воевать с НАТО".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.