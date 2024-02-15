https://ria.ru/20240215/ukraina-1927591610.html

Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры

Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры - РИА Новости, 15.02.2024

Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:52

2024-02-15T14:52

2024-02-15T14:52

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владислав даванков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры. "Эта программа мирного развития. Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной", - сказал Даванков на презентации своей предвыборной программы. Он рассказал, что посетил 19 регионов и в "каждом зале люди отвечали, что никто не хотел бы дойти до Варшавы и воевать с НАТО". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, владислав даванков, ситуация в днр и лнр, выборы президента рф