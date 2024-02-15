https://ria.ru/20240215/ukraina-1927571226.html

СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово

СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово

Украине следует бояться повторения судьбы Косово, в ситуацию вокруг которого активно вмешивались США, пишет газета Politico. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:52

2024-02-15T13:52

2024-02-15T15:18

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украине следует бояться повторения судьбы Косово, в ситуацию вокруг которого активно вмешивались США, пишет газета Politico."Если Косово может служить ориентиром, украинцам следует быть осторожными в своих желаниях", — говорится в материале.Издание объясняет это тем, что для Украины задача по восстановлению инфраструктуры будет пугающим вызовом, а для корпоративной Америки — лишь очередной возможностью для бизнеса.Как отмечает СМИ, в каждом зарубежном конфликте, в котором активно участвовали США за последние десятилетия, в том числе в Ираке, Афганистане и Косово, американские представители были заинтересованы в поддержке сторон лишь до тех пор, пока крупный бизнес не "выжмет" из присутствия все возможное. Вашингтон лучше ведет войны, чем справляется с их последствиями, отмечает издание. Несмотря на многолетнюю поддержку самопровозглашенного Косово, экономически и политически регион находится на грани краха, а уровень безработицы здесь — один из самых высоких в Европе, сообщается в материале.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признает сама Сербия, а также Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html

https://ria.ru/20230907/podderzhka-1894805439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, украина, сша, ситуация в днр и лнр