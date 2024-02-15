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СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 15.02.2024 (обновлено: 15:18 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927571226.html
СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово
СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово
Украине следует бояться повторения судьбы Косово, в ситуацию вокруг которого активно вмешивались США, пишет газета Politico. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:52
2024-02-15T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
косово
украина
сша
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украине следует бояться повторения судьбы Косово, в ситуацию вокруг которого активно вмешивались США, пишет газета Politico.&quot;Если Косово может служить ориентиром, украинцам следует быть осторожными в своих желаниях&quot;, — говорится в материале.Издание объясняет это тем, что для Украины задача по восстановлению инфраструктуры будет пугающим вызовом, а для корпоративной Америки — лишь очередной возможностью для бизнеса.Как отмечает СМИ, в каждом зарубежном конфликте, в котором активно участвовали США за последние десятилетия, в том числе в Ираке, Афганистане и Косово, американские представители были заинтересованы в поддержке сторон лишь до тех пор, пока крупный бизнес не "выжмет" из присутствия все возможное. Вашингтон лучше ведет войны, чем справляется с их последствиями, отмечает издание. Несмотря на многолетнюю поддержку самопровозглашенного Косово, экономически и политически регион находится на грани краха, а уровень безработицы здесь — один из самых высоких в Европе, сообщается в материале.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признает сама Сербия, а также Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html
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в мире, косово, украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Косово, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украине следует бояться повторения судьбы Косово

Politico: Украине нужно бояться повторения судьбы Косово из-за вмешательства США

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украине следует бояться повторения судьбы Косово, в ситуацию вокруг которого активно вмешивались США, пишет газета Politico.
«

"Если Косово может служить ориентиром, украинцам следует быть осторожными в своих желаниях", — говорится в материале.

Издание объясняет это тем, что для Украины задача по восстановлению инфраструктуры будет пугающим вызовом, а для корпоративной Америки — лишь очередной возможностью для бизнеса.
Как отмечает СМИ, в каждом зарубежном конфликте, в котором активно участвовали США за последние десятилетия, в том числе в Ираке, Афганистане и Косово, американские представители были заинтересованы в поддержке сторон лишь до тех пор, пока крупный бизнес не "выжмет" из присутствия все возможное.
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Вашингтон лучше ведет войны, чем справляется с их последствиями, отмечает издание. Несмотря на многолетнюю поддержку самопровозглашенного Косово, экономически и политически регион находится на грани краха, а уровень безработицы здесь — один из самых высоких в Европе, сообщается в материале.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признает сама Сербия, а также Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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